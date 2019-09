FC Barcelona heeft zich enigszins gerevancheerd voor de pijnlijke uitnederlaag tegen Granada. Met Frenkie de Jong als invaller werd dinsdag thuis met 2-1 gewonnen van Villarreal. Matthijs de Ligt boekte met Juventus een moeizame 1-2-uitzege bij Brescia.

Voor het eerst sinds zijn overgang van Ajax moest De Jong beginnen op de reservebank. Na ruim een uur spelen kwam hij als invaller van Sergi Roberto alsnog binnen de lijnen.

De eindstand stond op dat moment al op het scorebord. Antoine Griezmann zette de thuisploeg in de zesde minuut op voorsprong, waarna Arthur er met een schitternde uithaal 2-0 van maakte. Santi Cazorla bracht op slag van rust de spanning terug, maar met de nodige moeite trok Barcelona de overwinning over de streep.

Lionel Messi begon voor het eerst dit seizoen in de basis na te zijn hersteld van een kuitblessure. In de rust bleef de Argentijn, die maandag werd verkozen tot wereldvoetballer van het jaar, echter in de kleedkamer achter met een blessure aan zijn bovenbeen. Volgens trainer Ernesto Valverde was dat uit voorzorg.

Barcelona heeft in Camp Nou dit seizoen nog geen punt verspeeld, maar op vreemde bodem werd juist nog geen wedstrijd gewonnen. Na het 2-0-verlies van zaterdag tegen Granada zakten de Catalanen naar de zevende plaats, maar dankzij de zege op Villarreal staat de ploeg weer in de subtop.

De pas van een blessure teruggekeerde Lionel Messi valt halverwege uit. (Foto: Pro Shots)

Juventus wint ondanks valse start

In Italië boekte ook Juventus een benauwde overwinning. De Ligt, die in tegenstelling tot afgelopen weekend tegen Hellas Verona weer in de basis stond, speelde de hele wedstrijd mee.

Juventus, dat aantrad zonder de licht geblesseerde Cristiano Ronaldo, kende op bezoek bij het gepromoveerde Brescia, waar Mario Balotelli zijn debuut maakte, een valse start. Al na vier minuten zette Alfredo Donnarumma met dank aan een blunderende doelman Wojciech Szczesny de thuisploeg op voorsprong.

Vlak voor de rust kwam Juventus op gelijke hoogte via een eigen doelpunt van Jhon Chancellor uit een corner. Miralem Pjanic bezorgde de club uit Turijn met een uithaal in de 63e minuut alsnog de winst.

Met dertien punten uit vijf wedstrijden neemt Juventus de leiding voorlopig weer over van Internazionale. De Milanezen, die na vier duels nog geen punt hebben verspeeld, komen woensdag nog in actie thuis tegen Lazio.

Matthijs de Ligt boekte met Juventus een zwaarbevochten zege bij Brescia. (Foto: Pro Shots)