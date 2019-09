De finale van de Champions League wordt volgend seizoen gespeeld in Sint-Petersburg. In de jaren daarna zijn de Allianz Arena in München (2022) en Wembley in Londen (2023) het decor van de eindstrijd.

De UEFA wees de gaststeden voor de komende seizoenen dinsdag aan tijdens een bijeenkomst in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Dit seizoen is de finale van de Champions League in Istanboel.

Het is voor het eerst dat Sint-Petersburg de eindstrijd van de Champions League mag organiseren. De enige keer dat de finale van het belangrijkste toernooi voor clubteams in Rusland plaatsvond, was in het seizoen 2007/2008. Edwin van der Sar won toen in het Luzhniki Stadion in Moskou met Manchester United na penalty's van Chelsea.

München is na 1979, 1993, 1997 en 2012 in 2022 voor de vijfde keer het decor van de finale van de Europa Cup I/Champions League. Wembley had die eer zelfs al zevenmaal eerder (1962, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011 en 2013).

De Europa League-finale van 2021 zal worden gespeeld in het stadion van FC Sevilla. De strijd om de Europese Super Cup wordt dat jaar in Belfast afgewerkt.

EK zaalvoetbal in 2022 in Nederland

Ook Nederland kreeg dinsdag een evenement toegewezen. Het EK zaalvoetbal zal in 2022 in Amsterdam (Ziggo Dome) en Groningen (Groningen) worden gespeeld.

Nederland kreeg de voorkeur boven Frankrijk, Portugal, Bosnië en Herzegovina, Kazachstan en Litouwen, die zich eveneens kandidaat hadden gesteld. Het is het eerste grote zaalvoetbaltoernooi in Nederland sinds 1989, toen het WK plaatsvond in Rotterdam.

Het EK wordt gehouden van 19 januari tot en met 6 februari 2022. In totaal doen er twaalf landen aan mee.

Meer landen in A-divisie Nations League

Het bestuur van de Europese voetbalbond besloot daarnaast dat de A-divisie van de Nations League wordt uitgebreid. De hoogste klasse van het landentoernooi gaat van twaalf naar zestien landen.

De vier landen (Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland) die bij de eerste editie van de Nations League waren gedegradeerd, mogen daarom toch op het hoogste niveau blijven spelen. De Nations League gaat in de herfst van 2020 weer van start.

De vier poules in de A-divisie bestaan in de nieuwe opzet uit vier landenteams. De zes groepswedstrijden worden in 2020 in de maanden september, oktober en november afgewerkt. De loting voor de groepsfase vindt op 3 maart in Amsterdam plaats.

De opzet van de zogenoemde Final Four blijft ongewijzigd. De vier groepswinnaars strijden om de eindzege in de Nations League.

Nederland schopte het bij de eerste Nations League tot groepswinnaar en plaatste zich uiteindelijk voor de finale. Daarin was Portugal met 1-0 te sterk.

Europa Conference League naam nieuwe clubtoernooi

Verder werd bekend dat het derde Europese clubtoernooi, waarvoor de plannen eind vorig jaar al werden gepresenteerd, de Europa Conference League gaat heten.

Aan het toernooi, dat met ingang van het seizoen 2021/2022 van start gaat, zullen 32 clubs deelnemen. In de Europa League gaat het aantal deelnemende teams terug van 48 naar 32. Voor beide toernooien is donderdag de vaste speeldag.

Het aantal deelnemers aan de Champions League blijft 32. Vanaf de zomer van 2021 wordt het aanvangstijdstip van de vroege duels verplaatst van 18.55 naar 18.45 uur. De late duels worden ook in de toekomst om 21.00 uur gespeeld.