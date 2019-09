Shanice van de Sanden, Lieke Martens en Jackie Groenen ontbreken volgende maand in de EK-kwalificatieduels van de Oranjevrouwen met Slovenië en Rusland. Ze zijn geblesseerd en maken daarom geen deel uit van de selectie.

Van de Sanden heeft last van haar enkel, terwijl Groenen herstellende is van een bovenbeenblessure. De twee waren er bij de EK-kwalificatiewedstrijden eind augustus en begin september tegen Estland en Turkije nog wel bij.

Martens ontbreekt al langere tijd. De speelster van FC Barcelona is nog altijd aan het revalideren van de teenblessure die ze opliep tijdens het WK in Frankrijk, waar Oranje als tweede eindigde.

Kiki van Es maakt evenmin deel uit van de 23-koppige selectie van bondscoach Sarina Wiegman. De verdediger van Everton onderging in juli een operatie aan haar knie en maakte afgelopen weekend pas weer speelminuten.

Nederland speelt op 4 oktober eerst uit tegen Slovenië. Vier dagen later is in het Philips Stadion in Eindhoven Rusland de tegenstander.

Twente-spits Kalma debuteert in selectie

Fenna Kalma kan tegen Slovenië of Rusland haar debuut maken in Oranje. De spits van FC Twente maakt voor het eerst deel uit van de selectie.

Kalma maakte twee weken geleden indruk door een hattrick te maken in de Champions League-wedstrijd tegen Sankt Pölten, waardoor FC Twente met 4-2 won. De negentienjarige aanvaller is een van de tien Eredivisie-spelers in de selectie van Wiegman.

De Oranjevrouwen staan na overwinningen op Estland (0-7) en Turkije (3-0) bovenaan in de poule A van de EK-kwalificatie. De groepswinnaars van de in totaal negen groepen en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021 in Engeland. De overige nummers twee spelen play-offs.

Selectie Oranjevrouwen:

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Desiree van Lunteren (Ajax), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Lynn Wilms (FC Twente)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Inessa Kaagman (Everton), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Sherida Spitse (Valerenga)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Vivianne Miedema (Arsenal), Ashleigh Weerden (FC Twente).