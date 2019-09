De openingstreffer van Ajax tegen sc Heerenveen (4-1) van vorige week komt alsnog op naam van Dusan Tadic. Het doelpunt werd in eerste instantie toegekend aan Klaas-Jan Huntelaar, maar de KNVB besloot na een officieel verzoek van Ajax anders.

Een woordvoerder van de voetbalbond bevestigt dinsdag in gesprek met NUsport dat Tadic inderdaad als doelpuntenmaker is aangemerkt. Dat betekent dat de Servische aanvoerder op zes Eredivisie-goals in dit seizoen komt te staan.

De openingstreffer van Ajax tegen Heerenveen viel in de veertiende minuut uit een vrije trap van Huntelaar. De spits zag zijn schot via de rug van ploeggenoot Tadic van richting veranderen en in het doel achter keeper Warner Hahn belanden.

Scheidsrechter Allard Lindhout noteerde Huntelaar als doelpuntenmaker en dat werd door de KNVB overgenomen, maar meerdere statistiekbureaus wezen juist Tadic als trefzekere aan. Ajax had tot zondag de tijd om bij de KNVB een officieel verzoek in te dienen om de beelden nogmaals te bekijken, en daar maakte de club ook gebruik van.

Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic vieren de openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

Malen met zeven treffers topscorer Eredivisie

Na afloop van het duel met Heerenveen claimde Tadic het doelpunt al en Ajax-trainer Erik ten Hag zei vorige week bovendien dat binnen de selectie was besloten dat het doelpunt op naam van Tadic moest komen.

Door de wijziging staat Tadic nu samen met Vangelis Pavlidis van Willem II op de tweede plek van de topscorerslijst in de Eredivisie. PSV-spits Donyell Malen scoorde tot dusver één keer vaker en mag zich met zeven treffers topscorer noemen.

Tadic en Malen komen deze week twee keer in actie. Ajax speelt woensdag thuis tegen Fortuna Sittard en zaterdag tegen FC Groningen, terwijl PSV duels met FC Groningen (woensdag) en PEC Zwolle (zondag) wacht.

Vorig seizoen kroonde Tadic zich samen met Luuk de Jong tot topscorer in de Eredivisie. De aanvaller van Ajax en de toenmalige spits van PSV, die sinds dit seizoen het shirt van Sevilla draagt, kwamen in 34 competitieduels 28 keer tot scoren.

