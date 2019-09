FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft maandagavond tijdens het gala van de wereldvoetbalbond in Milaan benadrukt dat er harder tegen racisme moet worden opgetreden. Ook Megan Rapinoe, die in de Italiaanse stad werd uitgeroepen tot wereldvoetbalster van het jaar, riep in haar speech op tot meer gelijkheid.

"Dit is een feestelijke avond, maar toch voel ik me genoodzaakt om het hier even over racisme in het voetbal te hebben. Racisme is gewoon niet acceptabel", benadrukte Infantino, vlak voordat hij bekendmaakte dat FC Barcelona-aanvaller Lionel Messi is verkozen tot wereldvoetballer van het jaar.

"In de Italiaanse competitie was er onlangs weer sprake van racisme en daar moeten we tegen op blijven treden. Daarom zeg ik dit hier, in Milaan. We moeten vechten tegen racisme en het voor eens en altijd uit het voetbal én de maatschappij bannen."

De uitspraken van Infantino komen enkele weken nadat Internazionale-spits Romelu Lukaku racistisch werd bejegend in de uitwedstrijd tegen Cagliari. Uitgerekend de harde kern van Inter nam het later op voor de mensen die zich schuldig maakten aan het maken van apengeluiden.

Ook afgelopen weekend ging het weer mis in de Serie A tijdens de wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Fiorentina. Het duel werd in de eerste helft kort stilgelegd, nadat Fiorentina-verdediger Dalbert Henrique racistisch werd bejegend.

Rapinoe roept collega's op tot actie

Niet alleen Infantino gebruikte zijn gesprekstijd om te praten over racisme, want ook Rapinoe liet van zich horen. De 34-jarige sterspeelster van wereldkampioen de Verenigde Staten, die afgelopen zomer tijdens het WK opzien baarde door de Amerikaanse president Donald Trump openlijk te bekritiseren, riep op tot meer gelijkheid in het algemeen.

"Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly hebben me dit jaar geïnspireerd met hun geweldige prestaties op het veld en hun reactie op het walgelijke racisme waar ze mee worden geconfronteerd. Als we op dat gebied écht het verschil willen maken, moet iedereen optreden, niet alleen Sterling en Koulibaly."

"Als iedereen woedend zou zijn over homofobie, over het gebrek aan financiële gelijkheid bij mannen en vrouwen en over het gebrek aan investeringen in het vrouwenvoetbal, dan zou me dat pas écht inspireren."

Rapinoe, die landgenote Alex Morgan en de Britse Lucy Bronze aftroefde in de verkiezing wereldvoetbalster van het jaar, benadrukt dat zij en haar collega's een belangrijke rol hebben. "Als voetbalprofs hebben we een geweldige mogelijkheid om de wereld te veranderen. Ik vraag iedereen om hun succes daarvoor te gebruiken, want we hebben ongelooflijk veel macht."

Megan Rapinoe werd uitgeroepen tot wereldvoetbalster van het jaar. (Foto: Pro Shots)