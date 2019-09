Lionel Messi heeft zijn zesde titel als wereldvoetballer van het jaar opgedragen aan zijn familie. De Argentijn werd maandag bij het FIFA-gala in Milaan uitgeroepen tot beste speler.

"Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd", zei Messi tijdens zijn speech. "Ik zeg altijd dat deze individuele prijzen, hoe mooi ze ook voor mij zijn, op een tweede plaats komen bij mij. Het gaat in eerste instantie om het team."

De 32-jarige aanvaller van FC Barcelona liet Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo achter zich bij de verkiezing. Hij werd afgelopen seizoen landskampioen met zijn club en pakte met Argentinië brons op de Copa América.

Messi werd van 2009 tot en met 2012 en in 2015 ook uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. In Milaan waren zijn vrouw en zijn kinderen Thiago en Mateo er voor de eerste keer bij.

'Het is fantastisch om dit met hen te delen'

"Het is een speciale avond, want het is de eerste keer dat mijn familie erbij is", glunderde Messi. "Ik ben erg blij dat mijn vrouw en twee van mijn kinderen in de zaal zitten. Thiago is weliswaar nog erg klein en zal zich hier niets van herinneren, maar het is uniek om hem hier te zien en samen met hem van dit moment te genieten."

"Ze houden allebei van voetbal en vinden het geweldig om al die spelers om zich heen te zien. Ze weten niet of ze de spelers moeten begroeten of om foto's moeten vragen, verlegen en blij tegelijkertijd. Het is fantastisch om dit met hen te delen."

Zijn jongste zoon Ciro, die één jaar oud is, was niet aanwezig in Milaan. "Hij is thuisgebleven omdat het met drie kinderen sowieso al erg lastig was om hierheen te gaan."

Eerder deze maand moest Messi de prijs voor beste voetballer van Europa nog aan Van Dijk laten. De verdediger van Liverpool had na Johan Cruijff, Ruud Gullit en Marco van Basten de vierde Nederlandse winnaar van de prijs van de FIFA of de Gouden Bal kunnen worden.