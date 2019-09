Virgil van Dijk kan ermee leven dat hij bij de FIFA-verkiezing van wereldvoetballer van het jaar is afgetroefd door Lionel Messi. De verdediger eindigde als tweede.

"Messi is een geweldige voetballer, misschien wel de beste aller tijden", zei de aanvoerder van Oranje tegen de NOS. "Dit is niet bitter voor mij. Ik ben hartstikke blij voor hem."

Van Dijk, die met Liverpool de Champions League won, hield wel Cristiano Ronaldo onder zich bij de verkiezing. Hij kreeg 38 stemmen van bondscoaches, aanvoerders van nationale elftallen en afgevaardigden van de media. Messi kreeg er 46, Ronaldo 36.

Bij het gala van de UEFA was de uitslag nog anders, want toen was het juist Van Dijk die met de prijs aan de haal ging. "Maar de mensen die nu hebben gestemd, die hebben dus voor Messi gekozen."

'Hecht meer waarde aan teamprijzen'

Van Dijk vindt het aan één kant vreemd om zichzelf met Messi en Ronaldo te vergelijken. "Ik vind ook niet dat je ons als voetballers kan vergelijken. Ik ben een verdediger, zij aanvallers. Maar ik was er dichtbij."

De verdediger stelde bovendien meer waarde te hechten aan het winnen van de Champions League met zijn club. "Deze individuele prijs was een bonus voor mij geweest. Ik heb al eerder gezegd dat ik teamprijzen belangrijker vind."

Van Dijk kreeg wel een plek in het wereldelftal van de FIFA, net als zijn landgenoten Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. "Dat vind ik heel mooi. Hopelijk zijn we volgend jaar met nog meer ploeggenoten in dat team vertegenwoordigd."