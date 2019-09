Virgil van Dijk moet de prijs van wereldvoetballer van het jaar op het FIFA-gala aan Lionel Messi laten. De aanvaller van FC Barcelona werd maandag in Milaan voor de zesde keer in zijn loopbaan onderscheiden.

De laatste keer dat Messi de titel voor zich opeiste was in 2015, toen de uitverkiezingen van de FIFA en de Gouden Bal nog samenvielen. Ook in 2009, 2010, 2011 en 2012 mocht de Argentijn zich de beste voetballer ter wereld noemen.

Messi werd afgelopen seizoen landskampioen met FC Barcelona en pakte met Argentinië brons op de Copa América. Cristiano Ronaldo was de derde genomineerde. Hij won de Nations League met Portugal, dat in de finale met 1-0 won van Nederland, en eindigde met Real Madrid als derde in La Liga.

Van Dijk heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug, waarin hij met Liverpool de Champions League won. In de Premier League eindigden 'The Reds' als tweede, achter Manchester City. Wel werd hij tot speler van het jaar verkozen in Engeland. Met Oranje legde hij beslag op de tweede plaats bij de Nations League.

Eerder deze maand moest Messi de prijs voor beste voetballer van Europa nog aan Van Dijk laten. Ronaldo was toen eveneens genomineerd. Ronaldo en Messi verdeelden jarenlang de prijzen, tot Luka Modric er vorig jaar met de titel vandoor ging.

Van Dijk had vierde Nederlandse winnaar kunnen worden

Van Dijk had de vierde Nederlandse winnaar van de prijs van de FIFA of de Gouden Bal kunnen worden. De wereldvoetbalbond houdt sinds 1991 een verkiezing voor de beste voetballer ter wereld en de Gouden Bal wordt sinds 1956 door het Franse tijdschrift France Football uitgereikt aan de beste speler. Van 2010 tot en met 2015 waren de verkiezingen tijdelijk samengevoegd.

Johan Cruijff won in 1971, 1973 en 1974 de Gouden Bal en werd in 1987 opgevolgd door Ruud Gullit. Een jaar later was de trofee voor Marco van Basten, die de eretitel ook in 1989 en 1992 kreeg. In dat laatste jaar werd hij ook door de FIFA verkozen tot wereldvoetballer van het jaar.

Het was al even geleden dat een Nederlandse voetballer tot de beste drie spelers ter wereld behoorde. Dennis Bergkamp was in 1997 de laatste die de top drie haalde. De aanvaller eindigde toen samen met Zinédine Zidane op de gedeelde derde plaats in de FIFA-verkiezing.

Van Dijk maakte wel deel uit van het FIFA-elftal van het jaar. Ook Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong kregen een plek in het team. Eerder op de avond kreeg Sari van Veenendaal de prijs voor beste keepster van het jaar. Sarina Wiegman greep naast de trofee voor beste coach van een vrouwenploeg.

FIFA-wereldelftal van het jaar: Alisson; Matthijs de Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo; Frenkie de Jong, Luka Modric; Kylian Mbappé, Lionel Messi, Eden Hazard; Cristiano Ronaldo