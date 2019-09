Ernesto Valverde vindt ondanks de teleurstellende competitiestart niet dat er sprake is van een crisis bij FC Barcelona. De coach maakt zich dan ook geen zorgen over zijn positie bij de Catalaanse topclub.

"De trainer staat altijd in de schijnwerpers, dus de aandacht op mijn positie is geen verrassing voor mij. We weten wat er nodig is om uit deze situatie te komen", zei Valverde maandag op zijn persconferentie voor het treffen met Villarreal van een dag later.

Barcelona toont zich dit seizoen tot dusver erg wisselvallig. De regerend landskampioen boekte weliswaar doelpuntrijke zeges op Real Betis en Valencia (beide 5-2), maar stelde teleur tegen Athletic Bilbao (1-0), Osasuna (2-2) en Granada (2-0) en staat slechts achtste in La Liga.

Ook in de Champions League kon Barcelona nog niet overtuigen, want bij Borussia Dortmund werd vorige week doelpuntloos gelijkgespeeld. De tegenvallende competitiestart zorgt voor de nodige druk bij Valverde, al kon hij dit seizoen nog amper over sterspeler Lionel Messi beschikken.

Valverde maakt zich niet druk over Real

Hoewel de coach weerspreekt dat er sprake is van een crisis, realiseert hij zich dat zijn ploeg snel meer punten moet pakken. Rivaal Real Madrid heeft na vijf speelronden nu al vier punten meer dan het Barcelona van Frenkie de Jong.

"Ik kijk alleen naar mijn eigen team. Real heeft een uitstekende ploeg en uiteindelijk zal het tussen ons gaan", aldus Valverde. "We zitten niet in een crisis, al kan zoiets je in de voetbalwereld snel aangepraat worden. Er zit voor ons maar één ding op en dat is dat we deze week gewoon zes punten moeten pakken."

Barcelona begint de week in La Liga zogezegd dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Villarreal, dat na vijf duels een punt meer heeft. Zaterdag wacht voor Barcelona in de zevende speelronde een uitwedstrijd tegen Getafe.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga