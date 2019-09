Nicolai Jørgensen is maandag geblesseerd uitgevallen tijdens de thuiswedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong sc Heerenveen. De Deense spits moest zich al na een kwartier laten vervangen.

Feyenoord heeft op Twitter een filmpje gepubliceerd, waarin te zien is dat Jørgensen na een onschuldig duel met een van de verdedigers van Heerenveen naar zijn ribben grijpt en het veld verlaat.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur is en of hij beschikbaar is voor de belangrijke inhaalwedstrijd van donderdag - het duel stond aanvankelijk voor 25 augustus op het programma - in de eigen Kuip tegen AZ.

Jørgensen stond aan het begin van dit seizoen maandenlang aan de kant vanwege een slepende knieblessure. Hij maakte pas vorige week in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2) als invaller zijn eerste minuten in deze jaargang.

Jørgensen ontbrak zondag tegen FC Emmen

Jørgensen ontbrak zondag in de teleurstellend verlopen uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3), waarin Feyenoord een 0-2-voorsprong verspeelde en in de slotseconden op 3-3 kwam, omdat hij geen risico wilde nemen met zijn knie.

De nieuwe trainer Jaap Stam was in de afgelopen periode zoekende naar een oplossing voor de afwezigheid van Jørgensen. Hij wisselde steeds met Steven Berghuis, Luciano Narsingh en Luis Sinisterra als spits.

Jørgensen speelt sinds de zomer van 2016 voor Feyenoord. Hij had in zijn debuutseizoen in De Kuip met 21 doelpunten een groot aandeel in de landstitel, maar kampte daarna veelvuldig met blessureleed.

Feyenoord kent een matige seizoensstart. De Rotterdammers staan met tien punten uit zes wedstrijden slechts zevende in de Eredivisie en begonnen donderdag met een 1-0-nederlaag aan de groepsfase van de Europa League.

