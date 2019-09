Ajax heeft de KNVB opgeroepen een standpunt in te nemen omtrent de beslissing van ADO Den Haag om dit seizoen opnieuw geen supporters van de Amsterdammers toe te laten. De koploper in de Eredivisie heeft geen begrip voor de beslissing.

Ajax-fans zijn al sinds 2006 niet meer welkom bij het uitduel met ADO vanwege incidenten in het verleden. Vorige week maakte burgemeester Paulien Krikke van Den Haag bekend dat supporters begin oktober opnieuw worden geweerd, tot ontsteltenis van Ajax.

"Normaliter dient een vooroverleg met betrekking tot de wedstrijdorganisatie zes weken voor de wedstrijd plaats te vinden", schrijft de club maandag op de website.

"We hebben al enkele weken geleden bij ADO aangedrongen op een dergelijk vooroverleg, maar hierop bleef het antwoord uit. Dat we vervolgens dit besluit op deze manier vernemen, is zeer opmerkelijk."

Ajax vraagt KNVB om standpunt

Ajax stelt dat de club de afgelopen jaren meermaals het initiatief nam om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico's. Volgens de club wordt "keer op keer een nieuw argument bedacht om dit af te houden".

"Aangezien ADO Den Haag zich niet lijkt te willen of kunnen conformeren aan de door de KNVB gestelde regels en geen enkele inspanning verricht om hier in de toekomst wel aan te kunnen voldoen, heeft Ajax de voetbalbond gevraagd een standpunt in te nemen."

De wedstrijd tussen ADO en Ajax in het Cars Jeans Stadion wordt op zondag 6 oktober gespeeld en begint om 12.15 uur.

