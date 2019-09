PSV-doelman Jeroen Zoet vindt niet dat hij zichzelf moest bewijzen in de topper van zondag in eigen huis tegen Ajax (1-1). De 28-jarige international van het Nederlands elftal is op de weg terug na een mindere start van het seizoen.

"Ik vind niet dat ik mezelf vandaag extra moest bewijzen. Het gaat nu weer daarover en dat hoeft niet. Ik kijk alleen maar vooruit. Waarom zou ik terugkijken op iets wat geweest is? Daar heb ik geen zin in", zei Zoet in het Philips Stadion.

"Ik weet niet hoelang ik dit soort vragen nog ga krijgen, maar als je het niet erg vindt, focus ik me op de toekomst. Ik sta hier al zeven jaar onder de lat en er is elke keer wat. Daar ben ik wel een beetje klaar mee."

Zoet kreeg aan het begin van het seizoen de nodige kritiek. Hij ging in de fout bij een aantal tegendoelpunten (waaronder in het verloren tweeluik met FC Basel in de voorronde van de Champions League), maar herstelde zich in de laatste paar wedstrijden en was tegen Ajax een van de uitblinkers aan de kant van PSV.

"Het was aan het begin van dit seizoen inderdaad wat lastiger, maar ik keep nu zoals het hoort en zoals ik kan. Ik weet niet of ik tegen Ajax mijn beste wedstrijd van dit seizoen speelde, dat is ook niet van belang. Ik win liever dan dat ik veel reddingen verricht."

Jeroen Zoet houdt David Neres van scoren af in de topper tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Zoet vindt PSV morele winnaar van topper

Zoet was wel van mening dat PSV als morele winnaar van het veld stapte tegen Ajax, omdat de Eindhovenaren in de slotfase terugkwamen van een achterstand (Donyell Malen trok dertien minuten voor tijd de 0-1 van Quincy Promes recht).

"Als je de gelijkmaker maakt, dan geeft dat een fijner gevoel dan als je een voorsprong weggeeft. De 1-1 geeft wat dat betreft dus een goed gevoel, maar je wil altijd winnen van Ajax, zeker thuis, dus het is balen dat dat niet is gelukt."

Zoet prees de fysieke gesteldheid van PSV, zeker ook omdat veel wedstrijden in korte tijd worden afgewerkt. De Eindhovenaren kwamen donderdag nog in actie in de Europa League (3-2-zege op Sporting CP) en vervolgen woensdag alweer de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

"Als je naar de cijfers kijkt van de afstanden die we lopen, dan is dat gewoon echt goed. Ten opzichte van vorig jaar is dat zelfs nog een stuk beter. We zijn fit. We moeten zorgen dat we zo doorgaan als we de laatste tijd doen en dat is goed spelen en winnen. Dat is het belangrijkste."

