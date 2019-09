Zinédine Zidane is erg blij met de manier waarop Real Madrid zondagavond ten strijde trok in de lastige uitwedstrijd tegen Sevilla. De 'Koninklijke' zegevierde vier dagen na het Champions League-debacle bij Paris Saint-Germain met 0-1 bij de subtopper.

"Dit was de beste wedstrijd sinds mijn terugkeer bij Real", zei een trotse Zidane na het duel in Sevilla tegen het Spaanse Marca. "De spelers hielpen elkaar op het veld. We hadden wat moeilijke momenten, maar de solidariteit was duidelijk zichtbaar en dat maakt me trots."

Karim Benzema bezorgde het sterker spelende Real de volle buit door na 64 minuten raak te koppen op aangeven van Dani Carvajal. Javier Hernández leek het Sevilla van basisklant Luuk de Jong vlak voor tijd op gelijke hoogte te brengen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

De nipte zege is een flinke opsteker voor Real, dat dit seizoen nog niet naar behoren presteert. De Madrilenen wonnen slechts twee van hun eerste vier competitiewedstrijden en leden woensdag in de Champions League een pijnlijke 3-0-nederlaag bij PSG.

Karim Benzema was weer goud waard voor Real. (Foto: Getty Images)

Zidane prijst defensieve arbeid aanvallers

Zidane vindt het knap dat zijn ploeg zich zo snel wist op te richten na die teleurstellende avond in Parijs. De Fransman, die na een zeer succesvol seizoen 2017/2018 vertrok als coach van Real en in maart 2019 terugkeerde, prijst dan ook vooral de teamprestatie in het duel met Sevilla.

"Ik ben heel blij. We speelden negentig minuten op goed niveau in een lastige uitwedstrijd, dus ik moet al mijn spelers feliciteren", zei Zidane, die Gareth Bale, James Rodriguez en Eden Hazard een extra compliment uitdeelde.

"We weten dat we offensief gevaarlijk kunnen zijn, maar het defensieve werk van de aanvallend ingestelde spelers was cruciaal in deze overwinning. Gareth, James en Eden moesten meer verdedigen dan normaal en hebben zich wat dat betreft geweldig laten zien. We hebben de wedstrijd perfect benaderd."

Door de nipte overwinning staat Real met elf punten op de tweede plek in La Liga achter Athletic Bilbao, dat een beter doelsaldo geniet. De ploeg van Zidane vervolgt de competitie woensdag met een thuiswedstrijd tegen Osasuna.

