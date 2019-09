Donny van de Beek denkt dat Ajax het niveau kan bereiken van het zo succesvolle vorige seizoen. De middenvelder put vertrouwen uit het spel van de Amsterdammers zondag in de topper op bezoek bij PSV (1-1).

"We willen naar het niveau toe van vorig seizoen. Op dit moment zijn we dat nog niet, maar dat kan zeker nog komen. We zijn pas net onderweg in de competitie en kunnen nog een hoop dingen ontwikkelen", zei Van de Beek in het Philips Stadion.

Het optimisme bij Ajax werd vooral gevoed door de vergelijking met de resultaten van de afgelopen jaren bij PSV. De hoofdstedelingen verloren in de afgelopen drie seizoenen telkens in Eindhoven en deden dat zonder ook maar een doelpunt te maken (achtereenvolgens 1-0, 3-0 en 3-0).

"Als je kijkt naar waar we vorig seizoen stonden rond deze periode en nu, dan hebben we wel aardig wat stappen gemaakt. We zijn sowieso wat slimmer geworden en staan beter georganiseerd", aldus Van de Beek.

"Komt nog eens bij dat we vorig seizoen na de nederlaag bij PSV vijf punten achterstand hadden en nu koploper zijn. We moeten van onszelf eisen dat we kampioen worden. Maar je doet PSV tekort om te stellen dat we dat ook verplicht zijn. Zij hebben ook gewoon een goed team. Ze zijn onze grootste concurrent."

Donny van de Beek staat klaar voor zijn invalbeurt tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek zou in veld komen voor Promes

Van de Beek keerde tegen PSV terug na een wekenlange afwezigheid vanwege een hamstringblessure. Hij stond na ruim een uur klaar om Quincy Promes te vervangen, maar die mocht na zijn treffer blijven staan, waarna hij vijf minuten later alsnog werd ingebracht ten faveure van David Neres.

"Ik begreep dat wel. Quincy maakte een goede goal en dan zou het misschien wat gek zijn om hem meteen te wisselen. De trainer vertelde me dat ik nog even een paar minuten wam moest gaan lopen en er daarin in zou komen. Het begin is er. Alleen balen dat het nog 1-1 werd. We hebben het onnodig weggegeven."

Van de Beek werd de afgelopen weken op de nummer 10-positie vervangen door Promes. De zomeraankoop, voor liefst 20 miljoen euro overgenomen van Sevilla, is na een stroeve tijd de laatste wedstrijden goed op dreef, maar Van de Beek is niet bang dat hij zijn plek definitief is kwijtgeraakt.

"Ik heb het aan het begin van het seizoen prima gedaan. Een blessure kan iedereen overkomen, al was het natuurlijk wel klote en lastig om aan de zijlijn te staan. Ik wil weer zo snel mogelijk topfit worden en probeer dan gewoon weer mijn oude niveau te halen. Dan zie ik wel wat er gaat gebeuren, dat is aan de trainer."

Ajax vervolgt woensdag de competitie met de inhaalwedstrijd in eigen huis tegen Fortuna Sittard. De regerend landskampioen, bekerwinnaar en halvefinalist in de Champions League van vorig seizoen heeft na zes wedstrijden evenveel punten als PSV (veertien), maar gaat aan kop op basis van het doelsaldo.

