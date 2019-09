Ajax heeft de KNVB zondag officieel verzocht om de openingstreffer in het thuisduel met sc Heerenveen van vorige week zaterdag (4-1) alsnog aan Dusan Tadic toe te kennen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB maandag aan NUsport na berichtgeving van De Telegraaf. De voetbalbond laat weten waarschijnlijk maandag nog uitsluitsel te kunnen geven over wie de treffer op zijn naam krijgt.

De goal werd door de voetbalbond toegekend aan Klaas-Jan Huntelaar. De spits schoot tegen de Friezen in de veertiende minuut raak uit een vrije trap, waarbij de bal door Tadic met de rug zwaar van richting veranderd werd.

Ajax had tot zondag om een officieel verzoek in te dienen bij de KNVB om de beelden nogmaals te bekijken. De voetbalbond had al aangegeven dat niet uit zichzelf te doen en het wedstrijdformulier over te nemen van arbiter Allard Lindhout, die Huntelaar als doelpuntenmaker noteerde. Meerdere statistiekenbureaus wezen echter Tadic aan als trefzekere.

Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar vieren de treffer tegen Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Ajax-selectie wil doelpunt op naam van Tadic

Na afloop van het duel claimde de Servische aanvoerder al dat het doelpunt aan hem toegekend moest worden. Ajax-trainer Erik ten Hag stelde vorige week dat binnen de selectie was besloten dat het doelpunt op naam van Tadic kwam.

Tadic kwam - zoals het er nu voorstaat - in de eerste zes competitiewedstrijden van Ajax vijf keer tot scoren, terwijl Huntelaar vier keer doel trof. PSV-spits Donyell Malen, die zondag in de topper tegen Ajax de 1-1 aantekende, voert de topscorerslijst in de Eredivisie aan met zeven doelpunten.

Vorig seizoen kroonde Tadic, die in tegenstelling tot Huntelaar vast in de basis staat, zich tot gedeeld topscorer in de Eredivisie. De oud-speler van Vojvodina, FC Groningen, FC Twente en Southampton scoorde net als toenmalig PSV-spits Luuk de Jong 28 keer.

Ajax komt woensdag weer in actie in de Eredivisie, als de Amsterdammers de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard in de ArenA spelen. PSV ontvangt FC Groningen en donderdag spelen Feyenoord en AZ tegen elkaar in De Kuip.

