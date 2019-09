Real Madrid heeft zondag in de topper in La Liga nipt gewonnen van Sevilla (0-1). In Frankrijk versloeg Paris Saint-Germain dankzij een late treffer van Neymar met dezelfde cijfers het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete.

Sevilla, met Luuk de Jong de hele wedstrijd in de punt van de aanval, had meer balbezit dan Real Madrid, maar zag de 'Koninklijke' veel vaker dreigend worden. Ondanks enkele flinke kansen voor Real, was er halverwege echter nog niet gescoord.

Na ruim een uur spelen brak Real dan toch de ban in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Rechtsback Dani Carvajal haalde de achterlijn en zag zijn subtiele voorzet tegendraads binnengekopt worden door Karim Benzema.

Aan de andere kant kwam Luuk de Jong niet verder dan enkele kopballen voorlangs. De Nederlandse spits heeft in de competitie nog altijd niet gescoord voor zijn nieuwe werkgever, die hem deze zomer overnam van PSV.

Invaller Javier 'Chicharito' Hernández kwam namens de Andalusiërs vlak voor tijd wel tot scoren tegen zijn oude werkgever. De goal van de Mexicaan werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel, waardoor Sevilla zijn eerste competitienederlaag leed.

Luuk de Jong leed met Sevilla de eerste competitienederlaag van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Real in punten gelijk met koploper Bilbao

Door de zege ging Real Madrid niet alleen Sevilla voorbij op de ranglijst, maar komt het met dertien punten op gelijke hoogte met de verrassende koploper Athletic Bilbao, dat een iets beter doelsaldo heeft. Sevilla liet na de koppositie te pakken en zakte naar plek vijf, op één punt van Real en Bilbao.

Bilbao had eerder op zondag de koppositie gegrepen door een 2-0-overwinning op Deportivo Alavés. Raúl García (strafschop) en Iker Muniain scoorden voor de Basken, die net als Real na vijf wedstrijden nog ongeslagen zijn.

Memphis Depay in actie tegen Paris Saint-Germain, dat op de valreep wist te winnen van Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

Lyon in slotfase ten onder tegen PSG

Paris Saint-Germain had het vier dagen na de klinkende 3-0-zege op Real Madrid in de Champions League beduidend lastiger tegen Olympique Lyon. De Parijzenaars werden net als in het vorige competitieduel tegen RC Strasbourg in de slotfase gered door Neymar.

De Braziliaanse vedette, die sinds zijn mislukte transfer deze zomer in onmin leeft met de supporters van PSG, kapte zich drie minuten voor tijd vrij tussen vier man in en schoof raak in de lange hoek.

De treffer van Neymar was een domper voor Olympique Lyon, dat zich voornamelijk beperkte tot verdedigen en zichzelf leek te belonen met een punt. Memphis speelde bij Lyon de hele wedstrijd, Tete viel twintig minuten voor tijd in.

Door de overwinning staat Paris Saint-Germain weer drie punten los aan kop in Frankrijk. Angers en OGC Nice zijn de eerste achtervolgers. Lyon wist voor de vierde keer op rij niet te winnen en staat teleurstellend negende.

