Mohamed Ihattaren maakt voorlopig geen keuze voor zijn interlandloopbaan. De pas zeventienjarige middenvelder van PSV, die kan kiezen tussen het Nederlands en het Marokkaans elftal, wil de komende periode eerst zoveel tijd als mogelijk doorbrengen met zijn zieke vader.

"Ik ga geen keuze maken zolang mijn vader ziek is. Tijdens de interlandperiodes ben ik een paar dagen vrij en die wil ik dan graag doorbrengen met hem. Dat vind ik voor nu het belangrijkste. Familie staat voor mij op één. Ik wil geen spijt hebben achteraf", zei Ihattaren zondag na de topper in eigen huis tegen Ajax (1-1).

De middenvelder wordt begeerd door zowel de Nederlandse als de Marokkaanse voetbalbond. Hij kwam tot nu toe uit voor bijna alle vertegenwoordigde jeugdelftallen van Oranje, maar omdat die interlands niet bindend zijn, mag hij nog zijn opwachting maken voor Marokko.

De linksbenige spelmaker behoorde vorige maand nog tot de voorselectie van Marokko maar ontbrak in de definitieve selectie voor twee oefenwedstrijden. Hij werd een paar dagen later op eigen verzoek niet opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus (5-1).

Mohamed Ihattaren in een onderonsje met Hakim Ziyech, die het Marokkaans elftal de voorkeur gaf boven het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

'Als je het opneemt tegen Ajax wil je de beste zijn'

Ihattaren was een van de uitblinker aan de kant van PSV tegen Ajax. Hij strooide met fraaie individuele acties en passes en was ook een paar keer dicht bij een doelpunt, maar zijn afstandsschoten werden óf gered door doelman André Onana óf geblokt door een van de verdedigers van Ajax.

"Als ik voor mezelf mag spreken, was het top. Het was mijn eerste topper en ik heb lekker gespeeld. Ik ben trots. Alleen jammer van de uitslag", aldus Ihattaren, die Ajax halverwege de tweede helft op voorsprong zag komen via Quincy Promes en met goed drukzetten een belangrijke rol speelde bij de late gelijkmaker van Donyell Malen.

"Ik was niet echt zenuwachtig, alleen misschien wat gezonde spanning. Ik had er vooral heel veel zin in. Als je het opneemt tegen Ajax, zoals ik in het verleden al vaak heb gedaan in de jeugd, wil je gewoon de beste zijn. Dat probeerde ik vandaag en ik denk dat het wel lekker ging."

Ihattaren werd begin dit seizoen door trainer Mark van Bommel vooral opgesteld als buitenspeler, maar fungeert de laatste weken als nummer 10. Hij heeft daar voorlopig het meeste rendement - hij leverde donderdag tegen Sporting CP nog een perfecte assist - maar heeft geen voorkeur voor een van de twee posities.

"Het maakt mij niet uit. Iedereen bij ons in de voorhoede, Bruma, Bergwijn, Malen en ik, heeft heel veel techniek. Dan maakt het ook niet uit waar je staat. Ik heb in aanvallend opzicht de vrijheid om te doen wat ik wil. Dat is wel fijn. Als je wordt opgesteld door de trainer, dan moet je er gewoon staan. Dan doet leeftijd er niet toe."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie