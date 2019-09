Erik ten Hag heeft gemengde gevoelens na het 1-1-gelijkspel met Ajax bij PSV. De coach van de Amsterdammers kan leven met de uitslag, maar had graag gezien dat zijn ploeg de voorsprong had vastgehouden.

"In mijn beleving hebben we gecontroleerd, de wedstrijd gemaakt, de bal laten lopen en kansen gecreëerd. Ik heb niet veel kansen van PSV gezien", zei Ten Hag zondag bij FOX Sports.

"Het verdedigen van de hele ploeg was uitstekend en de gelijkmaker had niets met de tactische zet van PSV te maken. Het was heel simpel: iemand van ons liet zijn man lopen. Ik weet niet waarom, maar het centrum was niet gedekt. Als er meegelopen wordt, is er niets aan de hand."

Na iets meer dan een uur zorgde Quincy Promes met een bekeken inzet voor de voorsprong van Ajax. Bij het ingaan van de slotfase brak Donyell Malen door de Amsterdamse verdediging en zette hij PSV op 1-1.

Aan de gelijkmaker ging een tactische ingreep van PSV-coach Mark van Bommel vooraf, die invaller Cody Gakpo in de spits liet spelen, waardoor doelpuntenmaker Malen samen met Steven Bergwijn aanvallende middenvelder werd. Mohamed Ihattaren en Bruma bezetten de vleugels.

Quincy Promes zette Ajax op voorsprong in Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

'We moeten nog wat finetunen'

Volgens Ten Hag is het maken van een foutje inherent aan het proces waarin zijn ploeg zich bevindt, maar hij baalt er wel van. "We kwamen op voorsprong en hadden eigenlijk gewonnen, maar door een domme fout kwam PSV op 1-1", aldus de coach.

"We hebben een ploeg in ontwikkeling en moeten nog het een en ander finetunen. In balbezit moet het nog vele malen beter en we moeten op de juiste momenten toeslaan. Dan kunnen we tegenstanders nog veel meer pijn doen."

Het resultaat in het Philips Stadion betekent dat Ajax op doelsaldo koploper is in de Eredivisie. In de komende week spelen de Amsterdammers thuis tegen Fortuna Sittard en FC Groningen.

