Mark van Bommel kan wel leven met het gelijkspel van PSV zondag tegen Ajax (1-1). De trainer van de Eindhovenaren is blij dat zijn dubbele wissel een kwartier voor tijd een positief effect had.

Van Bommel bracht in de 76e minuut Olivier Boscagli voor Michal Sadílek en aanvaller Cody Gakpo voor middenvelder Jorrit Hendrix.

Daardoor veranderde het systeem naar 4-3-3 met de punt naar voren. Gakpo ging in de spits spelen, met Donyell Malen en Steven Bergwijn vlak achter hem als aanvallende middenvelders. Nog geen minuut later maakte Malen de 1-1.

"Met elke wissel die je doet, wil je je elftal helpen", zei Van Bommel na de topper in het Philips Stadion tegen FOX Sports. "De bedoeling van een wissel is dat je wat anders gaat doen. Natuurlijk is het fijn als het zo goed uitpakt, ik ben er blij mee."

De oud-international maakte niet voor het eerst gebruik van een briefje om zijn wijzigingen door te geven aan zijn spelers. "Je moet toch proberen om de jongens te informeren, zeker als je wat anders gaat spelen. Dan kan ik wel gaan schreeuwen, maar op een briefje kunnen ze het direct zien."

Vreugde bij PSV na de gelijkmaker van Donyell Malen. (Foto: Pro Shots)

'Hadden voor rust niks in te brengen'

Van Bommel erkende dat PSV het zeker in de eerste helft heel moeilijk had tegen de grote rivaal. "Ajax begon goed, kreeg een aantal prima kansen en wij hadden eigenlijk niks in te brengen."

"We begonnen beter aan de tweede helft, maar toen kregen we in de 63e minuut een goal tegen (via Quincy Promes, red.). Dan moet je goed reageren en ik vind het mooi hoe de spelers dat gedaan hebben."

Van Bommel was dan ook tevreden met de remise. "Als je halverwege de tweede helft 0-1 achterkomt tegen een goed Ajax, moet je blij zijn dat je een punt pakt."

PSV en Ajax hebben na de topper nog steeds een gelijk puntentotaal (14). De Amsterdammers hebben een beter doelsaldo en staan eerste.

Doelpuntenmaker Malen, die op zeven treffers staat na zes competitieduels, verwacht dat PSV en Ajax de rest van het seizoen ook aan elkaar gewaagd blijven. "Wij moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen en wedstrijden winnen."

