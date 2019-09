De Eredivisie-topper van zondag tussen PSV en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. De Eindhovenaren en de Amsterdammers hielden elkaar in een wat tegenvallende, maar wel boeiende wedstrijd op 1-1.

Ajax leek er met de zege vandoor te gaan door een doelpunt in de 63e minuut van Quincy Promes, maar in de slotfase kwam PSV alsnog langszij dankzij een treffer in de 77e minuut van Donyell Malen.

De remise was op basis van het spel terecht. Ajax creëerde in de eerste helft de meeste kansen (onder anderen Promes had moeten scoren) en PSV was in de tweede helft wat meer de bovenliggende partij.

Door het gelijkspel gaan beide ploegen samen aan kop in de Eredivisie met veertien punten uit zes wedstrijden. Ajax heeft een iets beter doelsaldo, waardoor de Amsterdammers Vitesse - dat zaterdag won van Fortuna Sittard (4-2) - aflossen als lijstaanvoerder.

Ajax en PSV vervolgen de competitie woensdag met een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Fortuna Sittard en FC Groningen. Die duels werden onlangs verschoven, omdat de KNVB Ajax en PSV meer rust gunde voor de play-offs in Europees verband.

De reclameborden waren niet bestand tegen de aanstormende PSV-fans na de gelijkmaker van Donyell Malen. (Foto: Pro Shots)

Spelbeeld zoals verwacht

Het spelbeeld van de kraker tussen PSV en Ajax was zoals werd verwacht. De thuisclub loerde op de counter en gunde de bezoekers het balbezit, om vervolgens te kunnen profiteren van een slippertje van een de Ajacieden.

Zo kwam ook de eerste kans van de wedstrijd tot stand. Na balverlies van de matig spelende David Neres kreeg Mohamed Ihattaren een vrije schietkans van een meter of twintig, maar zijn poging was een eenvoudige prooi voor André Onana.

Daarna was het vooral Ajax dat gevaar stichtte. Eerst waren er kleine kansjes voor Hakim Ziyech (naast), Lisandro Martinez (redding Jeroen Zoet) en Neres (opnieuw redding Zoet), maar daarna grote mogelijkheden voor Nicolás Tagliafico, Promes en Dusan Tadic.

Tagliafico ontfutselde de bal van Ihattaren en schoot op Zoet, Promes schoot slordig naast en Tadic speelde zichzelf vlak voor rust knap vrij, maar had daarna te lang de tijd nodig om een medespeler te vinden.

PSV kon er niet heel veel tegenover stellen. Ihattaren en Bruma mochten weliswaar na wederom balverlies van Ajax uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar hun inzetten werden op het laatste moment geblokt.

Quincy Promes schoot Ajax op voorsprong in Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

Slotoffensief levert PSV gelijkmaker op

In de tweede helft slaagden beide elftallen er niet echt in de controle te pakken en golfde het spel op en neer. Toch bleven grote kansen uit en bleef het aanvankelijk bij een aantal scrimmages voor het doel van Onana en gevaarlijke momenten van Ziyech en Neres.

Na een uur was het wel bijna raak voor PSV. Ihattaren schoot een vrije trap van zo'n twintig meter fraai richting de bovenhoek, maar Onana tikte de bal met een katachtige reflex over.

Ajax zat even in een moeilijke fase, maar kwam drie minuten na de knal van Ihattaren op voorsprong. Sergiño Dest vond Tadic ter hoogte van de strafschopstip en de aanvoerder bediende Promes, die de bal beheerst langs Zoet schoof.

De 0-1-stand zorgde ervoor dat PSV moest komen en dat gebeurde ook, met als gevolg dat het al snel bijna 1-1 was. Ihattaren gaf de bal na een hoogstandje perfect voor op Bruma, maar de Portugees schoot veel te wild meters naast.

Het slotoffensief leverde PSV alsnog de gelijkmaker op. Invaller Gody Gakpo stuurde Malen weg en de man in vorm - hij scoorde vorige week vijf keer tegen Vitesse (5-0) - faalde niet oog in oog met Onana. PSV en Ajax konden vervolgens wel leven met een 1-1-eindstand.

Voor rust waren de betere mogelijkheden voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

