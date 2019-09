Jaap Stam stoort zich aan de manier waarop Feyenoord zondag punten verspeelde in het uitduel met FC Emmen. De Rotterdammers kwamen na een 0-2-voorsprong met 3-2 achter en pakten in de slotseconden nog een punt.

"We begonnen heel goed. Als je met 0-2 voor komt, moet je dat vol blijven houden. Dat is meteen het probleem. Als je dat niet doet en je speelt niet volgens de afgesproken principes, dan kan het heel moeilijk worden", aldus Stam bij FOX Sports.

"Ik schrik er wel van. Het frustrerende is dat de jongens hebben laten zien dat ze het kunnen en dan is het heel jammer dat er toch weer iets insluipt: een lager tempo spelen, balverlies lijden, niet meer op de juiste posities staan en de bal er niet meer tussendoor spelen."

Volgens de 47-jarige Stam is het niet de eerste keer dat Feyenoord tijdens een wedstrijd ver terugvalt. "Daar hebben we al eerder over gesproken, maar op de een of andere manier sluipt het er toch in", aldus de Kampenaar.

"Dat moet eruit. Met alle respect, deze wedstrijd hadden we moeten winnen. Ik ben geïrriteerd en dat is heel normaal."

Dankzij Luciano Narsingh kwam Feyenoord op 0-2 in Emmen. (Foto: Pro Shots)

Toornstra: 'Er veranderde iets in onze houding'

Jens Toornstra, die als invaller voor de 3-3 zorgde op het moment dat de extra tijd van vijf minuten er al op zat, constateerde hetzelfde als Stam. Hij zag vanaf de bank in het eerste uur wat er misging.

"Het was heel slecht, op het eerste kwartier na. Daarna moesten we doordrukken, maar er veranderde iets in onze houding, waardoor we de ruimtes te groot lieten worden", zei de middenvelder.

"We waren goed bezig, maar daarna viel het uit elkaar. Het is een beetje het verhaal van de laatste weken, waarin we goede periodes afwisselen met heel slechte."

Voor Feyenoord wacht na het vierde gelijkspel van dit Eredivisie-seizoen donderdag al de volgende wedstrijd, wanneer AZ naar De Kuip komt. Weer drie dagen later wordt in Rotterdam tegen FC Twente gespeeld.

