Manchester United blijft kwakkelen in de Premier League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer verloor zondag van West Ham United (2-0) en heeft nu in vier van zijn zes competitieduels puntenverlies geleden.

West Ham United sloeg in het London Stadium toe in de slotfase van beide helften. In de 44e minuut opende Andriy Yarmolenko de score na een mooie kaats van Anderson.

Zes minuten voor tijd besliste Aaron Cresswell het duel door een vrije trap met links fraai in de korte hoek te krullen.

United, waar de jonge Nederlander Tahith Chong negentig minuten op de bank bleef, kwam maar tot drie schoten tussen de palen. Spits Marcus Rashford, dit seizoen goed voor drie van de acht Premier League-goals van de 'Mancunians', viel na een uur geblesseerd uit.

Manchester United staat met acht punten slechts zevende. West Ham United is de nummer vier met elf punten.

Patrick van Aanholt en Crystal Palace verspeelden in de andere wedstrijd op zondagmiddag in extremis de zege tegen Wolverhampton Wanderers. Diogo Jota maakte in de 95e minuut de 1-1 namens de bezoekers.

Wolverhampton Wanderers pakte op de valreep een punt tegen Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

Roma en Kluivert winnen van Dijks en Bologna

In Italië boekte AS Roma op bezoek bij Bologna zijn tweede zege van het seizoen: 1-2. Edin Dzeko werd in de 94e minuut de matchwinner namens de bezoekers.

Justin Kluivert speelde de eerste 51 minuten mee bij Roma en Stefano Denswil en Mitchell Dijks stonden in de basis bij Bologna. Dijks kreeg aan het einde van de eerste helft geel en werd in de rust gewisseld. Jerdy Schouten bleef op de bank.

Roma staat met acht punten vierde, één plek achter Napoli. De ploeg van Carlo Ancelotti was zondag duidelijk te sterk voor Lecce: 1-4.

Fernando Llorente (2), Lorenzo Insigne (strafschop) en Fabián Ruiz maakten de goals voor Napoli, waarbij Dries Mertens het hele duel op de bank bleef. Arek Milik werd na 73 minuten vervangen door Hirving Lozano.

Top 7 van de Serie A 1. Internazionale: 4-12 (9-1)

2. Juventus: 4-10 (7-4)

3. Napoli: 4-9 (13-8)

4. AS Roma: 4-8 (10-7)

5. Bologna: 4-7 (7-6)

6. Atalanta Bergamo: 3-6 (7-6)

7. Sassuolo: 4-6 (10-7)

Valencia verspeelt punten tegen Leganés

Jasper Cillessen verspeelde met Valencia punten in de thuiswedstrijd tegen Leganés. De ploeg van Albert Celades kwam niet verder dan 1-1 en staat na vijf duels op slechts vijf punten in La Liga.

Daniel Parejo zette Valencia halverwege de eerste helft uit een strafschop op voorsprong. In de 35e minuut tekende Óscar Rodríguez voor de gelijkmaker door Cillessen van dichtbij te kloppen in de korte hoek.

