Liverpool heeft zondag de topper in de Premier League tegen Chelsea met 1-2 gewonnen. Arsenal won met tien man van Aston Villa (3-2), terwijl Manchester United ten onder ging tegen West Ham United: 2-0.

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, nam op Stamford Bridge in de eerste helft al afstand. Trent Alexander-Arnold krulde een vrije trap in de bovenhoek, waarna Roberto Firmino met een kopbal voor de 0-2 zorgde.

Chelsea, dat in de groepsfase van de Champions League een van de tegenstanders van Ajax is, kwam halverwege de tweede helft op fraaie wijze op 1-2. N'Golo Kanté schoot de bal fraai in de bovenhoek. Een punt zat er voor de ploeg van trainer Frank Lampard niet in.

Door de zesde overwinning op rij is Liverpool nog altijd de enige ploeg in de Premier League die foutloos is. De voorsprong op nummer twee Manchester City, dat zaterdag al met 8-0 uithaalde tegen Watford, is vijf punten. Chelsea zakt naar plek elf, met slechts acht punten.

Arsenal pakte in de slotfase de volle buit. (Foto: Pro Shots)

Arsenal met tien man naar zege

Arsenal greep tegen Aston Villa op knappe wijze de volle buit. De 'Gunners' speelden ruim een helft met een man minder, nadat Ainsley Maitland-Niles vlak voor rust zijn tweede gele kaart kreeg.

De ploeg van Unai Emery stond toen al met 0-1 achter. John McGinn had gescoord op aangeven van Anwar El Ghazi. Nicolas Pépé zette Arsenal na een uur uit een strafschop op 1-1, maar Wesley Moraes bracht de gasten direct daarna weer op voorsprong.

In de slotfase wist het tiental van Arsenal het duel nog om te keren. Calum Chambers maakte in de 81e minuut gelijk, waarna Pierre-Emerick Aubameyang drie minuten later uit een vrije trap de 3-2-eindstand op het scorebord zette.

De ploeg uit Londen komt door de overwinning op plek drie, met elf punten. 'Villa' staat in de onderste regionen met vier punten.

Manchester United verspeelde opnieuw punten. (Foto: Pro Shots)

United blijft kwakkelen

Manchester United verspeelde tegen West Ham United (2-0) voor de vierde keer in zes competitieduels punten. West Ham sloeg in de slotfase van beide helften toe. In de 44e minuut opende Andriy Yarmolenko de score. Aaron Cresswell besliste het duel zes minuten voor tijd door een vrije trap met links fraai in de korte hoek te krullen.

United, waar de negentienjarige Nederlander Tahith Chong negentig minuten op de bank bleef, kwam slechts tot drie schoten tussen de palen. Spits Marcus Rashford, dit seizoen goed voor drie van de acht Premier League-goals van de 'Mancunians', viel na een uur geblesseerd uit.

Manchester United komt met acht punten niet verder dan de achtste plek op de ranglijst. West Ham United is knap vierde met met elf punten.

Patrick van Aanholt en Crystal Palace verspeelden in de andere wedstrijd op zondagmiddag in extremis de zege tegen Wolverhampton Wanderers. Diogo Jota maakte in de 95e minuut de 1-1 namens de bezoekers, die toen al met tien man stonden na twee keer geel voor Romain Saiss.

Wolverhampton Wanderers pakte op de valreep een punt tegen Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

Roma en Kluivert winnen van Dijks en Bologna

In Italië boekte AS Roma op bezoek bij Bologna zijn tweede zege van het seizoen: 1-2. Edin Dzeko werd in de 94e minuut de matchwinner namens de bezoekers.

Justin Kluivert speelde de eerste 51 minuten mee bij Roma, Stefano Denswil en Mitchell Dijks stonden in de basis bij Bologna. Dijks kreeg aan het einde van de eerste helft geel en werd in de rust gewisseld. Jerdy Schouten bleef op de bank.

Roma staat met acht punten vierde, één plek achter Napoli. De ploeg van Carlo Ancelotti was zondag duidelijk te sterk voor Lecce: 1-4.

Fernando Llorente (2), Lorenzo Insigne (strafschop) en Fabián Ruiz maakten de goals voor Napoli, waarbij Dries Mertens het hele duel op de bank bleef. Arek Milik werd na 73 minuten vervangen door Hirving Lozano.

Top 7 van de Serie A 1. Internazionale: 4-12 (9-1)

2. Juventus: 4-10 (7-4)

3. Napoli: 4-9 (13-8)

4. AS Roma: 4-8 (10-7)

5. Bologna: 4-7 (7-6)

6. Atalanta Bergamo: 3-6 (7-6)

7. Sassuolo: 4-6 (10-7)

Valencia verspeelt punten tegen Leganés

Jasper Cillessen verspeelde met Valencia punten in de thuiswedstrijd tegen Leganés. De ploeg van Albert Celades kwam niet verder dan 1-1 en staat na vijf duels op slechts vijf punten in La Liga.

Daniel Parejo zette Valencia halverwege de eerste helft uit een strafschop op voorsprong. In de 35e minuut tekende Óscar Rodríguez voor de gelijkmaker door Cillessen van dichtbij te kloppen in de korte hoek.

