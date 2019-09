Feyenoord is zondag ontsnapt aan een pijnlijke nederlaag bij FC Emmen. De ploeg van coach Jaap Stam verspeelde een 0-2-voorsprong, maar pakte dankzij een treffer van Jens Toornstra in de slotseconden alsnog een punt.

Dankzij Orkun Kökçü en Luciano Narsingh zat Feyenoord na iets meer dan tien minuten op rozen aan De Oude Meerdijk, maar nog voor rust begonnen de problemen voor de vijftienvoudig landskampioen.

Mooie doelpunten van Robbert de Vos en Sergio Peña zorgden voor een 2-2-ruststand en in de tweede helft maakte Luciano Slagveer de comeback van Emmen compleet, waardoor Feyenoord op de eerste nederlaag van het seizoen afstevende.

In de hectische slotfase leek Emmen ondanks een rode kaart voor verdediger Michaël Heylen stand te houden, maar in de allerlaatste seconden - de aangegeven extra tijd zat er al op - maakte Toornstra er alsnog 3-3 van.

Feyenoord speelde dit seizoen al drie keer gelijk en is door het vierde puntenverlies voorlopig de nummer tien van de Eredivisie met tien punten uit zes duels. Emmen staat zestiende met vier punten.

Orkun Kökçü zette Feyenoord snel op voorsprong in Emmen. (Foto: Pro Shots)

Snelste uitdoelpunt sinds 2015 voor Feyenoord

De wedstrijd in Emmen begon volgens een ideaal scenario voor Feyenoord, want de ploeg van Stam domineerde en had razendsnel twee goals te pakken. De score werd in de derde minuut geopend door Kökçü, die van dichtbij raak knalde en daarmee opnieuw succesvol was in het stadion waar hij vorig jaar debuteerde met een doelpunt en een assist.

Vlak na het snelste uitdoelpunt van Feyenoord sinds november 2015 kreeg een enorme kans op 0-2, maar Sam Larsson miste. Het bleek voor Emmen uitstel van executie, want binnen het kwartier tikte Narsingh op aangeven van Steven Berghuis binnen.

Ondanks de dubbele dreun bleef Emmen geloven in een resultaat en de ploeg van coach Dick Lukkien werd beloond voor die instelling. Via wat geluk kwam de bal bij aanvaller De Vos, die naar binnen kapte en fraai de verre hoek vond.

Feyenoord was het kwijt, Emmen bleef gaan en in de 32e minuut leverde dat wederom een mooie treffer op. De Peruaan Peña schoot van een meter of twintig prachtig in de kruising.

Niet veel later trof Larsson namens Feyenoord de lat, maar de Rotterdammers mochten niet mopperen met de 2-2-ruststand. Glenn Bijl raakte de paal, Kenneth Vermeer redde op de lijn bij een inzet van De Vos en een treffer van Michael de Leeuw werd afgekeurd wegens een duwtje.

Ontlading bij FC Emmen na de treffer van Luciano Slagveer. (Foto: Pro Shots)

Snel geel voor debutant Senesi

Halverwege besloot Stam om verdediger Edgar Ié te wisselen voor debutant Marcos Senesi, maar de Argentijn maakte niet direct een overtuigende indruk in het Feyenoord-shirt. Hij pakte een snelle gele kaart en zag er niet goed uit toen Emmen opnieuw scoorde.

Na een goede kans voor Kökçü kon Senesi aan de andere kant niet voorkomen dat Slagveer doorbrak over rechts. De Emmen-aanvaller rondde schuin voor het doel af, ook doordat keeper Vermeer niet kordaat ingreep.

Lange tijd kon Emmen de voorsprong vervolgens vrij simpel verdedigen, tot verdediger Heylen een kwartier voor tijd rood kreeg toen hij de doorgebroken invaller Naoufal Bannis neerhaalde. Met elf tegen tien nam de druk van Feyenoord toe.

In de hectische slotfase redde keeper Dennis Telgenkamp nog knap op een inzet van Larsson, maar vlak voordat scheidsrechter Dennis Higler affloot was het alsnog raak toen Toornstra een afvallende bal oppikte en raak schoot. Het leidde tot frustratie in Emmen en opluchting bij Feyenoord.

