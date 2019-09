PSV begint zondag met een verrassing in de basis aan de topper in eigen huis tegen Ajax. De thuisclub speelt met Michal Sadílek als linksback. De bezoekers starten zonder Donny van de Beek, die wel plaatsneemt op de reservebank.

Sadílek krijgt de voorkeur boven Olivier Boscagli. De Franse zomeraankoop nam begin dit seizoen de plek over van Sadílek, maar hij maakte in de afgelopen weken niet altijd een even overtuigende indruk.

Trainer Mark van Bommel kiest opnieuw voor een middenveld met Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren en Jorrit Hendrix, ondanks dat hij weer kan beschikken over Érick Gutiérrez, die hersteld is van een gebroken middenhandsbeentje.

De aanval bestaat wederom uit Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Malen is de man in vorm bij PSV. Hij maakte vorige week tegen Vitesse (5-0) vijf doelpunten en scoorde donderdag ook tegen Sporting CP (3-2).

Ajax met dezelfde namen als tegen Lille

Ajax verschijnt met dezelfde namen aan de aftrap als dinsdag tegen Lille OSC (3-0). Van de Beek keert weliswaar na een hamstringblessure terug in de selectie, maar is nog niet fit genoeg bevonden om vanaf het begin in actie te komen.

Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Quincy Promes (op de nummer 10-positie) fungeren daardoor wederom als middenvelders en Hakim Ziyech, Dusan Tadic en David Neres zijn de aanvallers.

Noussair Mazraoui is er niet bij. De verdediger liep tijdens de interlandperiode een enkelblessure op en is daarvan nog niet hersteld. Sergiño Dest staat rechts achterin en Joël Veltman, Daley Blind en Nicolás Tagliafico completeren de defensie.

PSV en Ajax strijden om koppositie

De topper tussen PSV en Ajax is een rechtstreeks gevecht om de koppositie in de Eredivisie. Beide clubs hebben nu nog een punt achterstand op koploper Vitesse, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld. Ajax heeft een beter doelsaldo dan PSV.

De kraker in een uitverkocht Philips Stadion begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Jochem Kamphuis vertolkt vanuit Zeist de rol als videoscheidsrechter (VAR).

De laatste drie edities van PSV-Ajax werden gewonnen door de thuisclub. PSV zegevierde in het seizoen 2016/2017 met 1-0 en in de afgelopen twee jaargangen met 3-0. Ajax trok in het seizoen 2015/2016 voor het laatst aan het langste eind (0-2).

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Hendrix; Bruma, Malen, Bergwijn

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Promes, Álvarez; Ziyech, Tadic, Neres