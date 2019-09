Feyenoord begint zondagmiddag met Luciano Narsingh in de spits tegen FC Emmen. Luis Sinisterra en Nicolai Jørgensen zitten niet bij de selectie van de Rotterdammers.

Het was al bekend dat Sinisterra niet fit genoeg is om te spelen in Drenthe. De aanvaller viel donderdag in het Europa League-duel met Rangers FC (1-0-nederlaag) vlak voor tijd uit met een blessure.

Jørgensen, die net hersteld is van een kwetsuur, viel in Schotland twaalf minuten voor tijd in, maar zal zondag tegen Emmen geen rol spelen.

De aanval van Feyenoord bestaat naast Narsingh uit Sam Larsson en Steven Berghuis. Narsingh maakte vorige week als spits het tweede doelpunt in het thuisduel met ADO Den Haag (3-2-zege). Berghuis ontbrak toen met een lichte blessure.

FC Emmen tegen Feyenoord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De nog ongeslagen ploeg van Jaap Stam staat in de middenmoot met negen punten uit vijf wedstrijden. Emmen heeft pas drie punten na zes duels.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Heylen, Bakker, Beste; Hiariej, Chacon; Slagveer; Peña, De Vos; De Leeuw.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Fer, Kökcü, Tapia; Berghuis, Narsingh, Larsson.

