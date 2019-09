Luis Suárez en coach Ernesto Valverde maken zich zorgen over de matige reeks van FC Barcelona in uitwedstrijden. Een 2-0-nederlaag bij Granada betekende zaterdagavond een nieuwe teleurstelling voor de Spaanse topclub.

"Dit is een nederlaag die ons zorgen baart en pijn doet. We moeten kritisch op onszelf zijn om te verbeteren", aldus Suárez, die met zijn ploeg voor de derde keer puntenverlies leed in de competitie.

"Het werd moeilijk omdat we al snel op achterstand kwamen en we creëerden vervolgens weinig. We moeten erachter komen waarom dit steeds gebeurt in uitwedstrijden. We maken ons zorgen en moeten effectiever worden."

Eerder dit seizoen verloor Barcelona met 1-0 bij Athletic Bilbao en werd er gelijkgespeeld op bezoek bij Osasuna (2-2) en Borussia Dortmund (0-0 in de Champions League).

"Deze wedstrijden zijn cruciaal in de strijd om de titel", aldus Suárez. "In voorgaande jaren beslisten we het vaak binnen een uur. We moeten echt beter, anders wordt het een lang en gecompliceerd seizoen."

FC Barcelona won ook de vierde uitwedstrijd van het seizoen niet. (Foto: Pro Shots)

Valverde voelt zich verantwoordelijk

Trainer Valverde sprak woorden van gelijke strekking na het verlies in Estadio Nuevo Los Cármenes in Granada. "Ik voel me verantwoordelijk voor deze nederlaag. We hebben geen aanspraak gemaakt op de overwinning", aldus de 55-jarige coach.

"Uiteraard maak ik me zorgen, want we spelen niet goed. Als dat vier wedstrijden op rij zo is, dan is het geen incident. Of we nu spelers missen of niet, we zijn gewoon niet goed in uitwedstrijden."

Valverde zag dat ook Frenkie de Jong zijn stempel niet kon drukken. "Onder druk kwam Frenkie of Sergio Busquets steeds vrij, maar het lukte ons niet om te dicteren. Dat moet beter, want het overkwam ons ook bij Dortmund en Osasuna."

Na vijf speelrondes bezet Barcelona met zeven punten de zevende plek in La Liga. De volgende wedstrijd is dinsdag, wanneer Villarreal op bezoek komt in Camp Nou. Vier dagen later volgt een uitduel met Getafe.

