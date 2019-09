PSV hoopt zondag de goede thuisreeks tegen Ajax een vervolg te geven. De Eindhovenaren versloegen de concurrent uit Amsterdam tijdens de laatste drie confrontaties in het Philips Stadion en kregen daarbij geen enkel tegendoelpunt.

In het seizoen 2016/2017 werd PSV-Ajax 1-0 en de laatste twee edities eindigden in 3-0. Het kwam in de Eredivisie één keer voor dat Ajax vier uitduels achtereen verloor van een specifieke club zonder te scoren.

Dat was uitgerekend tegen PSV in de seizoenen 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984 en 1984/1985. De topper eindigde in die jaren achtereenvolgens in 3-0, 4-0, 1-0 en 4-0.

Ajax kan hoop putten uit de laatste drie keer waarin het wél scoorde in Eindhoven, want toen leidde dat ook tot een overwinning. Op 14 april 2013 werd het 2-3, op 1 maart 2015 eindigde de topper in 1-3 en op 20 maart 2016 was 0-2 de eindstand.

De laatste keer dat Ajax tegen één club minimaal vier uitduels op rij verloor, was tussen 2000 en 2004, toen FC Utrecht liefst vijf keer te sterk was. De Amsterdammers reisden toen met nederlagen van 3-1, 2-1, 3-1, 1-0 en 1-0 terug naar de hoofdstad.

'Ajax-beul' Pereiro ontbreekt

Op basis van de statistieken is het goed nieuws voor Ajax dat Gastón Pereiro zondag niet meedoet bij PSV. De Uruguayaanse spelmaker, die nog herstelt van een blessure, speelde in de laatste twee edities van PSV-Ajax een hoofdrol door de openingstreffer te maken. In totaal vond hij zelfs vier keer het net tegen de Amsterdammers.

De bezoekers hoeven zich ook geen zorgen te maken over Sam Lammers en Ibrahim Afellay, de andere twee spelers in de PSV-selectie die meerdere keren tegen Ajax scoorden. Lammers is net als Pereiro geblesseerd en Afellay speelt nog geen rol van betekenis sinds hij deze zomer terugkeerde bij PSV, al is er wel een kans dat hij de wedstrijdselectie zit.

De ogen in Eindhoven zullen vooral gericht zijn op Donyell Malen, die dit Eredivisie-seizoen al zes keer scoorde en daarmee de enige PSV'er is met meer dan één treffer. Bij Ajax is aanvoerder Dusan Tadic met vier goals en vijf assists de grote man.

PSV-Ajax begint om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie. Beide ploegen pakten dertien punten in de eerste vijf speelrondes.

