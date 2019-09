FC Groningen en Willem II hebben zaterdag een zege geboekt in de Eredivisie. De Groningers waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle en Willem II rekende voor eigen publiek met 1-0 af met VVV-Venlo.

Groningen kwam tegen PEC in de negentiende minuut op voorsprong. Ramon Pascal Lundqvist kreeg de bal na een aantal fraaie combinaties op het middenveld voor zijn voeten en schoot vanaf een meter of 25 via de binnenkant van de paal raak.

Ook daarna bleef Groningen de bovenliggende partij en was het wachten op de 2-0. Die viel in de 59e minuut. Ajdin Hrustic werd vrijgespeeld op de rand van het strafschopgebied en schoot beheerst binnen.

Bij PEC kwam Reza Ghoochannejhad tien minuten na rust in het veld. De aanvaller schreef vorige week geschiedenis door als invaller bij zijn debuut vier keer te scoren tegen RKC Waalwijk (6-2-zege).

Groningen doorbrak door de overwinning een negatieve serie. De ploeg van trainer Danny Buijs wist in de afgelopen vier wedstrijden niet te winnen, maar steeg door de drie punten tegen PEC naar de twaalfde plaats.

PEC is op de ranglijst vlak achter Groningen terug te vinden, namelijk op de dertiende plaats. Beide hebben zeven punten, maar Groningen heeft een wedstrijd minder gespeeld en bovendien een beter doelsaldo.

Pavlidis matchwinner bij Willem II

Willem II had de zege op VVV te danken aan een doelpunt in de 22e minuut van Vangelis Pavlidis. Een van de revelaties van dit seizoen miste in eerste instantie een strafschop (redding Thorsten Kirschbaum), maar benutte wel zelf de rebound.

VVV drong in de slotfase nog wel behoorlijk aan, maar echt grote kansen werden er geen enkel moment gecreëerd (er werd slechts één keer op doel geschoten), waardoor een resultaat er niet meer in zat.

Het was voor Pavlidis alweer zijn zesde competitiedoelpunt van dit seizoen, waarmee hij samen met PSV'er Donyell Malen, die zondag thuis de topper speelt tegen Ajax, de topscorer is van de Eredivisie.

Willem II steeg door de overwinning met twaalf punten naar de vijfde plaats, maar de equipe van trainer Adrie Koster kan later dit weekend wel weer gepasseerd worden door AZ, FC Utrecht en Feyenoord.

VVV bleef ondanks de nederlaag met negen punten de nummer elf, maar het elftal van trainer Robert Maaskant moet er wel voor vrezen dat ze zondag nog enkele plekken zakken op de ranglijst.

