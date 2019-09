Vitesse mag zich voor één dag de koploper in de Eredivisie noemen. De Arnhemmers wonnen zaterdag met 4-2 van Fortuna Sittard, dankzij drie doelpunten in de laatste tien minuten. Sparta Rotterdam versloeg RKC Waalwijk met 4-0.

Vitesse knokte zich tot twee keer toe terug van een achterstand. Nadat Fortuna door een treffer van Mark Diemers met een 0-1-voorsprong was gaan rusten, maakte Tim Matavz er in de 59e minuut 1-1 van.

Drie minuten later zette Martin Angha Fortuna voor een tweede keer op voorsprong, maar opnieuw had de thuisploeg een antwoord paraat. Bryan Linssen keerde de wedstrijd om met doelpunten in de 81e en 83e minuut. Matus Bero maakte er in blessuretijd ook nog 4-2 van.

Vitesse, dat bovenaan staat met veertien punten uit zeven duels, weet nu al dat het de koppositie zondag weer kwijtraakt. Dan staat in Eindhoven de topper tussen PSV en Ajax op het programma. Beide topclubs hebben dertien punten en een veel beter doelsaldo.

Een minuut stilte voor Fernando Ricksen voorafgaand aan het duel in de GelreDome. (Foto: Pro Shots)

Mooi eerbetoon aan Ricksen in GelreDome

Voor Fortuna Sittard stond de wedstrijd grotendeels in het teken van Fernando Ricksen. De oud-international, die woensdag overleed aan de gevolgen van ALS, begon en eindigde zijn profcarrière bij de Limburgse club.

De wedstrijd in de GelreDome werd voorafgegaan door een indrukwekkende minuut stilte voor Ricksen, die in de tweede minuut (refererend aan zijn rugnummer) ook nog werd geëerd met een staande ovatie van zowel de uit- als thuissupporters. De herdenking van de Slag bij Arnhem van 75 jaar geleden gaf het duel nog een extra emotioneel tintje.

Op het veld duurde het 25 minuten totdat de score werd geopend. Diemers zette Fortuna, dat dit seizoen nog altijd wacht op de eerste zege, op voorsprong met een geplaatst schot vanaf de rand van de zestien.

Bryan Linssen viert de overwinning in de traditionele Airborne-wedstrijd met de supporters. (Foto: Pro Shots)

Linssen bezorgt Vitesse zege in slotfase

Vitesse (waar Riechedly Bazoer in de eerste helft ontsnapte aan rood) kwam na rust sterker voor de dag en bracht via Matavz, die profiteerde van een knappe pass van Oussama Tanane, de stand in evenwicht. Drie minuten later had de Zwitser Angha de voorsprong van Fortuna echter alweer hersteld.

Dankzij Linssen trok de thuisploeg de wedstrijd in de slotfase alsnog naar zich toe. De aanvoerder zorgde, opnieuw op aangeven van Tannane, voor de 2-2, waarna hij twee minuten later met een geplaatste kopbal Vitesse voor het eerst op voorsprong zette. De 4-2 van Bero in blessuretijd was de definitieve beslissing.

Waar Vitesse voor een dag bovenaan staat, bivakkeert Fortuna in de onderste regionen. Met twee punten uit vijf duels houdt de ploeg van trainer Sjors Ultee alleen RKC Waalwijk (1 punt) onder zich.

Mohamed Rayhi, Ragnar Ache en Bryan Smeets vonden alledrie het net tegen RKC. (Foto: Pro Shots)

Sparta heeft geen kind aan RKC

Sparta Rotterdam won de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk met ruime cijfers. Op het Kasteel eindigde het duel der promovendi zaterdag in 4-0.

Sparta, dat net als RKC afgelopen seizoen via de play-offs promoveerde naar de Eredivisie, kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Bryan Smeets. Ragnar Ache maakte er op slag van rust 2-0 van.

In de tweede helft liep de thuisploeg eenvoudig verder weg. Halil Dervisoglu (48e minuut) en Mohamed Rayhi (60e minuut) verdubbelden de voorsprong tegen de onmachtige Waalwijkers, die nog altijd wachten op de eerste overwinning van het seizoen.

Sparta brengt het totaal op elf punten uit zeven duels en staat daarmee in het linkerrijtje. Hekkensluiter RKC heeft slechts één puntje en een doelsaldo van min zeventien.

Etienne Vaessen heeft geen antwoord op de 3-0 van Halil Dervisoglou. (Foto: Pro Shots)

Grootste Eredivisie-zege Sparta in tien jaar

Sparta profiteerde na een kwartier spelen van zwak verdedigen bij RKC toen de geheel vrijstaande Smeets simpel raak kon tikken na een assist van Dervisoglou, die even daarvoor zelf de kruising had geraakt.

Die voorsprong werd verdubbeld door Ache, die in de 43e minuut zijn hoofd zette tegen een puntgave voorzet van Abdou Harroui.

De hoop van RKC werd helemaal de grond ingeboord toen Dervisoglou er, eveneens met een kopbal, drie minuten na rust 3-0 van maakte. Mohamed Rayhi zorgde na een uur spelen voor het slotakkoord toen hij doelman Etienne Vaessen klopte in de korte hoek.

Voor Sparta is het de grootste overwinning in de Eredivisie sinds mei 2009. Toen werd eveneens met 4-0 gewonnen van Ajax, waar trainer Marco van Basten een paar dagen later zijn ontslag indiende.

