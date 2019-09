Frenkie de Jong is zaterdag met FC Barcelona tegen een verrassende 2-0-nederlaag aangelopen bij Granada. In de Serie A boekte Juventus zonder Matthijs de Ligt een moeizame 2-1-zege op Hellas Verona en in Frankrijk scoorde Kasper Dolberg zijn eerste doelpunt voor OGC Nice.

Barcelona kwam al na twee minuten op achterstand in Granada door een doelpunt van Ramon Azeez. De Nigeriaan kopte van dichtbij raak uit een voorzet vanaf rechts. De landskampioen slaagde er daarna nauwelijks in om gevaar te stichten. Ook Lionel Messi, die na rust in het veld kwam, kon daar geen verandering in brengen.

Bovendien kreeg Granada halverwege de tweede helft een strafschop na een handsbal van Arturo Vidal en die werd benut door de net ingevallen Alvaro Vadilla. In het vervolg kon Barcelona, waarbij De Jong de hele wedstrijd meespeelde, de spanning niet meer terugbrengen.

Barcelona, dat dit seizoen al voor de derde keer in vijf competitieduels punten liet liggen, zakt door de nederlaag naar de zevende plek. Granada is dankzij de zege koploper en heeft drie punten meer dan de Catalanen. Sevilla heeft evenveel punten als Granada, maar ontvangt zondag nog Real Madrid.

Eerder op de avond liet Atlético Madrid voor de tweede keer op rij punten liggen. Na de nederlaag bij Real Sociedad (2-0) speelde het elftal van coach Diego Simeone thuis met 0-0 gelijk tegen Celta de Vigo. Atlético staat derde en heeft evenveel punten als Granada en Sevilla.

Juventus knokt zich zonder De Ligt naar winst

De Ligt, die voor het eerst sinds de zware blessure van Giorgio Chiellini geen basisplaats had, kreeg rust bij Juventus-Hellas Verona en werd in de verdediging vervangen door Merih Demiral. Ook Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Sami Khedira en Gonzalo Higuaín begonnen op de bank.

Juventus had het behoorlijk lastig tegen Hellas Verona en kreeg in de twintigste minuut een strafschop tegen na een overtreding van Demiral. Samuel Di Carmine schoot eerst op de paal, waarna Darko Lazovic uit de rebound de lat raakte. Kort daarna vond Miguel Veloso met een prachtig afstandsschot wel het net voor de bezoekers.

Aaron Ramsey bracht Juventus tien minuten later langszij met een afstandsschot en Cristiano Ronaldo benutte vlak na rust een penalty voor de thuisploeg, waarbij De Ligt op de bank bleef. In blessuretijd kreeg Hellas-verdediger Marash Kumbulla nog zijn tweede gele kaart.

Door de overwinning staat Juventus tweede op twee punten van koploper Internazionale. De 'Nerazzurri' wonnen later op de avond de 'Derby della Madonnina' tegen AC Milan met 0-2 dankzij doelpunten van Marcelo Brozovic en Romelu Lukaku.

Dolberg maakt eerste treffer voor winnend Nice

In de Ligue 1 was Nice mede dankzij de treffer van Dolberg thuis met 2-1 te sterk voor Dijon. De Deense spits, die eind vorige maand door Ajax werd verkocht aan de Franse club, zorgde na een half uur voor de gelijkmaker. Na een subtiele pass van Adam Ounas maakte Dolberg zijn eerste treffer in dienst van Nice.

Youcef Atal maakte kort na rust de winnende voor de Zuid-Franse ploeg, die door de overwinning naar de tweede plaats klimt. Nice heeft evenveel punten als Paris Saint-Germain, maar de koploper gaat zondag nog op bezoek bij Olympique Lyon.

Olympique Marseille speelde eerder op zaterdag met 1-1 gelijk tegen Montpellier en staat derde. Kevin Strootman maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg, die de wedstrijd met negen man eindigde door rode kaarten voor Boubacar Kamara en Dimitri Payet in blessuretijd. Ook Jordan Ferri van Montpellier moest het veld verlaten.

