Peter Bosz heeft zich zaterdag met Bayer Leverkusen hersteld van de nederlaag tegen zijn oude club Borussia Dortmund (0-4). De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 2-0 winnen van FC Union Berlin. Javairô Dilrosun hielp Hertha BSC met een fraaie treffer aan een overwinning.

Kevin Volland bracht Leverkusen in de twintigste minuut met een schot in de verre hoek op voorsprong tegen Union Berlin. Vijf minuten later verdubbelde Lucas Alario de marge met een prachtig afstandsschot. De bezoekers kwamen halverwege de tweede helft met tien man te staan door een rode kaart voor Sebastian Polter.

Leverkusen boekte zo de eerste overwinning in bijna een maand tijd. Eerder deze week verloor de formatie van Bosz in de Champions League met 1-2 van Lokomotiv Moskou en voor de nederlaag in Dortmund werd thuis gelijkgespeeld tegen 1899 Hoffenheim (0-0). 'Die Werkself' klimt door de zege op Union Berlin naar de vijfde plaats in de Bundesliga.

In Berlijn was Hertha BSC mede dankzij het doelpunt van Dilrosun met 2-1 te sterk voor SC Paderborn. De eenvoudig Oranje-international opende in de tiende minuut de score met een schitterende slalom door de verdediging van de bezoekers en maakte zo zijn eerste goal in bijna een jaar tijd voor Hertha.

De aanvaller, die vorig seizoen enkele maanden was uitgeschakeld, leverde kort na rust ook de assist op de 2-0 van Marius Wolf. Twee minuten later zorgde Ben Zolinski voor de aansluitingstreffer, maar een punt zat er niet meer in voor het gepromoveerde Paderborn. Dilrosun deed de hele wedstrijd mee en Karim Rekik bleef op de bank bij Hertha.

Javairô Dilrosun scoorde op schitterende wijze voor Hertha BSC. (Foto: Pro Shots)

Bayern München zeker enkele uren koploper

Bayern München boekte in de Allianz Arena een eenvoudige zege op 1. FC Köln: 4-0. Robert Lewandowski scoorde twee keer voor 'Der Rekordmeister' en Philippe Coutinho (strafschop) en Ivan Perisic vonden eenmaal het net. Köln speelde het laatste half uur met tien man door een rode kaart voor Kingsley Ehizibue.

Ook RB Leipzig pakte de drie punten. 'Die Roten Bullen' wonnen dankzij treffers van Willi Orban, Marcel Sabitzer en Marcello Saracchi met 0-3 bij Werder Bremen, dat een groot deel van de tweede helft met tien man speelde door een tweede gele kaart voor Konrad Laimer. Davy Klaassen maakte de negentig minuten vol bij Werder.

Door die overwinning blijft Leipzig koploper in de Bundesliga. De voorsprong op nummer twee Bayern München bedraagt twee punten. SC Freiburg, dat op eigen veld niet kwam dan 1-1 tegen FC Augsburg, staat met drie punten achterstand op Leipzig derde.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga