Sydney van Hooijdonk heeft het gevoel dat zijn carrière als profvoetballer vrijdagavond pas echt begonnen is. De zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk luisterde zijn eerste basisplaats bij NAC Breda op met de winnende treffer tegen Excelsior (2-1).

"Dit is een jongensboek, echt geweldig", zei de glunderende Van Hooijdonk tegen FOX Sports. "De sfeer in het stadion was heerlijk en dat je dan de wedstrijd mag beslissen is geweldig."

De negentienjarige spits debuteerde in oktober vorig jaar in het betaald voetbal maar het duurde elf maanden en zestien invalbeurten voordat hij zijn eerste treffers maakte. Maandag boog hij als wisselspeler een 1-0-achterstand tegen Jong AZ om in een 1-2-zege.

Die twee goals leverden de lange aanvaller een basisplaats op in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. In de 87e minuut schoot Van Hooijdonk met links het winnende doelpunt binnen.

'Het publiek zingt je er gewoon doorheen'

"Maandag was ik al blij dat ik eindelijk van de hatelijke nul af was. Nu met deze wedstrijd er achteraan ben ik echt los, nu voel ik me pas profvoetballer", zei het talent, dat behoorlijk vermoeid was na zijn eerste volledige wedstrijd.

"Ik zat erdoorheen, vanaf een minuut of zestig begon ik het goed te voelen. Dit is wel wat anders dan een wedstrijd in Onder 19 of Jong NAC. Maar het publiek zingt je er gewoon doorheen."

Van Hooijdonk droeg zijn eerste drie goals op aan zijn onlangs overleden grootvader. "Hij was mijn beste vriend en ik geloof dat hij meekijkt. Bij elke goal komt dat gevoel weer naar boven, ik kan er ook niks aan doen."

Dankzij de winnende treffer van Van Hooijdonk blijft NAC in het spoor van koploper De Graafschap. De Doetinchemmers waren vrijdag met 4-0 te sterk voor FC Eindhoven en hebben na zeven duels een voorsprong van één punt.

Stand in Keuken Kampioen Divisie 1. De Graafschap 7-17 (+13)

2. NAC Breda 7-16 (+8)

3. Jong FC Utrecht 7-13 (+4)

4. Excelsior 7-13 (+3)

5. SC Cambuur 6-12 (+9)

