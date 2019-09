Nathan Aké heeft Bournemouth vrijdagavond in de Premier League aan een overwinning geholpen. De Oranje-international maakte de openingstreffer in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Southampton.

De 24-jarige Aké, die de hele wedstrijd speelde, bracht Bournemouth in de tiende minuut op voorsprong in het St. Mary's Stadium. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van Diego Rico. Een kwartier later verdubbelde Harry Wilson de marge voor de bezoekers.

Southampton gaf zich echter niet gewonnen en kwam vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd. James Ward-Prowse benutte een penalty na een overtreding van Steve Cook op Che Adams. In blessuretijd besliste Callum Wilson de wedstrijd door te profiteren van geklungel in de verdediging van 'The Saints'.

Door de overwinning klimt Bournemouth naar de derde plaats. 'The Cherries' staan op tien punten en hebben nu evenveel punten als nummer twee Manchester City, die zaterdag nog Watford ontvangt.

Bournemouth kan later dit weekend nog wel gepasseerd worden door acht andere ploegen. Southampton is terug te vinden op de elfde plaats.

Jean-Paul Boëtius ging met FSV Mainz 05 onderuit bij Schalke 04. (Foto: Pro Shots)

Mainz ondanks assist Boëtius onderuit

In de Bundesliga kon Jean-Paul Boëtius een nederlaag van FSV Mainz 05 ondanks een assist niet voorkomen. 'Der Karnevalsverein' ging in Gelsenkirchen met 2-1 onderuit bij Schalke 04.

Boëtius bereidde een kwartier voor tijd de gelijkmaker van Karim Onisiwo voor, nadat Suat Serdar de score tien minuten voor rust had geopend voor Schalke. Amine Harit maakte in de slotfase de winnende voor 'Die Königsblauen'.

Boëtius en Jeremiah St. Juste maakten beiden de negentig minuten vol bij Mainz, dat zestiende staat. Schalke klom naar de tweede plaats en heeft evenveel punten als koploper RB Leipzig, die zaterdag op bezoek gaat bij Werder Bremen.

