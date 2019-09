Sydney van Hooijdonk heeft NAC Breda vrijdagavond de winst bezorgd in topper in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller maakte het tweede doelpunt van zijn ploeg in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior. Koploper De Graafschap won met 4-0 van FC Eindhoven.

In Breda kwam NAC na een uur op voorsprong door een doelpunt van Ivan Ilic. Elías Már Ómarsson bracht Excelsior een kwartier voor tijd langszij. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar in de slotfase kwam Van Hooijdonk nog tot scoren. Kort daarna moest Excelsior met tien man verder door een rode kaart voor Luigi Bruins.

Op De Vijverberg waren Mohamed Hamdaoui, Gregor Breinburg, Ralf Seuntjens en Jordy Thomassen trefzeker voor De Graafschap tegen Eindhoven. De 'Superboeren' hebben een punt voorsprong op nummer twee NAC. Excelsior zakt naar de vierde plaats.

Het verrassende Jong FC Utrecht nam de derde plek over van Excelsior. De 'Domstedelingen' wonnen met 1-3 bij het kwakkelende Roda JC, dat bijna de hele tweede helft met tien man speelde door een tweede gele kaart voor Roshon van Eijma. Jong Utrecht heeft vier punten achterstand en Roda zakt naar de zeventiende plaats.

Jong Ajax speelde in Deventer met 1-1 gelijk bij Go Ahead Eagles. De Deventenaren kwamen al in de eerste minuut op voorsprong via een treffer van Sam Beukema, waarna Jurgen Ekkelenkamp na een klein uur voor de gelijkmaker zorgde.

NEC leed voor de derde keer op rij puntenverlies. De Nijmegenaren gingen met 2-0 onderuit bij FC Dordrecht en staan nu twaalfde. FC Den Bosch boekte thuis tegen MVV juist de eerste overwinning van het seizoen: 4-0.