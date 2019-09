Heracles Almelo heeft vrijdag verrassend de volle buit gepakt bij streekgenoot FC Twente. De ploeg won de derby in Enschede tegen de verhouding in met 2-3.

FC Twente was bij een zege in ieder geval tot zondagmiddag koploper van de Eredivisie geweest, maar ziet Heracles nu juist tot op een punt naderen. Twente is derde met twaalf punten, Heracles vijfde met elf.

Aitor Cantalapiedra bezorgde de thuisploeg een snelle voorsprong, maar via Cyriel Dessers en Mauro Júnior wist Heracles de achterstand nog voor rust in een voorsprong om te buigen. Na rust scoorde Mauro nogmaals, waarna Emil Berggreen in blessuretijd nog iets terugdeed namens Twente: 2-3.

Twente begon uitstekend en kwam al na vijf minuten op voorsprong. Cantalapiedra werd op de rand van buitenspel diep gestuurd door Javier Espinosa. De rechtsbuiten bleef oog in oog met doelman Janis Blaswich koel en schoot raak: 1-1.

Espinosa leek na een klein half uur zelf voor 2-0 te zorgen. Zijn treffer, die ietwat fortuinlijk tot stand kwam, werd op aanraden van de VAR echter afgekeurd. Die had geconstateerd dat Espinosa de bal met de arm had beroerd, waardoor er automatisch een streep door het doelpunt ging.

Heracles slaat vlak voor rust toe

In de slotfase van de eerste helft wist Heracles het duel tegen de verhouding in volledig om te keren. Eerst scoorde Dessers, nadat Robin Pröpper de bal lukraak naar voren had getrapt. In blessuretijd van de eerste helft volleerde Mauro Júnior raak, nadat de Braziliaan goed anticipeerde op een afvallende bal.

Na rust was het spelbeeld niet anders; weer was Twente de ploeg met het meeste balbezit en loerde Heracles op de counter. Dessers had het duel zo'n twintig minuten voor tijd op die manier kunnen beslissen. Hij verslikte zich na een gevoelige pass van Silvester van der Water echter in zijn eigen actie.

De 1-3 viel tien minuten later alsnog. Mauro Júnior, niet bepaald de langste speler op het veld, kopte van dichtbij een voorzet van Lennart Czyborra achter doelman Joël Drommel.

Twente gaf zich niet gewonnen, al duurde het erg lang voor de aansluitingstreffer viel. In de eerste minuut van de blessuretijd kopte Berggreen de 2-3 binnen. Heracles bibberde nog even, maar gaf de zege niet meer uit handen.

