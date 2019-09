Liverpool-coach Jürgen Klopp is lovend over Chelsea in de aanloop naar de topper van zondag op Stamford Bridge. Volgens de Duitser is de jonge Londense ploeg door het transferverbod juist sterker geworden.

"Als er één club ter wereld niet minder is geworden van een transferverbod, is het waarschijnlijk Chelsea", zegt Klopp vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van Liverpool tegen Chelsea.

'The Blues' kregen in mei een transferverbod tot de zomer van 2020 opgelegd door de FIFA. De club werd bestraft voor het overtreden van de regels op het gebied van contracteren van spelers van onder de achttien jaar.

Door het transferverbod braken verschillende talenten dit seizoen door bij Chelsea, onder wie Tammy Abraham en Mason Mount. De 21-jarige Abraham is met zeven doelpunten zelfs gedeeld topscorer in de Premier League en de één jaar jongere Mount, die in het verleden werd verhuurd aan Vitesse, scoorde ook al drie keer.

"Tammy Abraham en Mason Mount zijn nu zeker 60 miljoen pond (bijna 53 miljoen euro, red.) waard en Callum Hudson-Odoi was dat al", aldus Klopp. "Jorginho is niet zo jong meer, maar hij speelt nog niet zo lang in de Premier League.

"N'Golo Kanté speelt alsof hij er de komende twintig jaar uit de voeten kan en ze hebben nog Mateo Kovacic, Ross Barkley en alle ervaren spelers om hen heen."

Tammy Abraham en Mason Mount vonden dit seizoen al regelmatig het doel voor Chelsea. (Foto: Pro Shots)

'Huidig Chelsea herinnert mij aan periode bij Dortmund'

Klopp vergelijkt het talentvolle Chelsea met het Borussia Dortmund dat hij in het verleden onder zijn hoede had. Bij die ploeg braken onder anderen Robert Lewandowski, Mario Götze en Shinji Kagawa door in het profvoetbal.

"Het is een erg goede ploeg", zegt de 52-jarige coach over Chelsea. "Het team herinnert mij een beetje aan mijn eigen ploeg tijdens mijn periode bij Borussia Dortmund toen de spelers nog erg jong waren. Misschien zelfs jonger dan het huidige Chelsea."

Het is nog de vraag of Liverpool zondag te maken krijgt met Mount. De Engelse international liep afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met Valencia (0-1-nederlaag) namelijk een enkelblessure op. Chelsea-coach Frank Lampard verwacht dat Mount inzetbaar is.

De topper tussen Chelsea en Liverpool begint zondag om 17.30 uur. 'The Reds' gaan na vijf speelrondes stevig aan kop in de Premier League en de Londenaren staan zesde.

