Feyenoord moet het zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zonder Luis Sinisterra stellen. De spits is niet op tijd hersteld van de blessure die hij donderdag opliep in het Europa League-duel met Rangers FC.

Sinisterra viel in de slotfase van de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Rangers uit bij Feyenoord. Het is onduidelijk waar de Colombiaan last van heeft, maar hij is in ieder geval niet op tijd fit voor de ontmoeting met Emmen.

Naast Sinisterra kan trainer Jaap Stam in Drenthe geen beroep doen op de al langer geblesseerde Sven van Beek. Ook Jan-Arie van der Heijden en Yassin Ayoub, in wie Stam het niet ziet zitten, ontbreken. Eric Botteghin maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord.

De Braziliaanse verdediger nam het vrijdag op de luchthaven van Glasgow op voor zijn ploeggenoot Rick Karsdorp, die vertelde dat hij al langer problemen heeft met een aantal supporters.

Karsdorp kreeg na het duel met Rangers verbaal ruzie met een kleine groep meegereisde Feyenoord-supporters. Volgens de rechtsback liet een groep van een man of twintig na de wedstrijd in Glasgow in woord en gebaar merken dat ze niet blij met hem waren.

'Beledigingen richting Karsdorp gaan veel te ver'

"Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling van de meegereisde supporters", zei Botteghin. "Die voelen we zelf ook en het is prima als ze die na afloop uiten. We kunnen wel tegen een stootje en snappen de emotie direct na afloop van een verloren wedstrijd."

"Maar het gaat natuurlijk veel te ver om een speler helemaal kapot te schelden en daarna via apps en sociale media hem en ook zijn familie vreselijke dingen toe te wensen. Natuurlijk betreft het een klein groepje, maar het raakt ons wel."

De wedstrijd tussen nummer zeven Feyenoord en nummer zestien FC Emmen gaat zondag om 14.30 uur van start in De Oude Meerdijk en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

