Ajax-trainer Erik ten Hag hecht er in aanloop naar de topper van zondag tegen PSV weinig waarde aan dat de Amsterdammers de afgelopen drie seizoenen verloren in Eindhoven.

"We kunnen teruggrijpen op het verleden, maar daar kunnen we weinig mee", zei Ten Hag vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "We moeten naar de toekomst kijken. Het gaat erom wat we zondag op de mat leggen."

De laatste zege én het laatste doelpunt van Ajax in een competitieduel in Eindhoven dateert van de jaargang 2015/2016. Arek Milik en Anwar El Ghazi hielpen de Amsterdammers toen aan een 0-2-overwinning. In de afgelopen drie seizoenen won PSV één keer met 1-0 (2016/2017) en twee keer met 3-0 (2017/2018 en 2018/2019).

Vorig seizoen was het duel al in de eerste helft beslist, want PSV scoorde zijn drie doelpunten tussen de 21e en de 35e minuut. Ten Hag ziet in die nederlaag geen reden om aanpassingen te doen aan zijn tactiek.

"Ajax heeft wel vaker verloren in Eindhoven. Hoe kunnen we dat doorbreken? Door normaal te doen, ons eigen spel te spelen en door te doen waar we goed in zijn. Waarom zou ik aanpassingen doen? We gaan altijd uit van eigen kracht. Tegen Real Madrid, Juventus, Lille, en dus ook tegen PSV."

Ten Hag vindt PSV "een goede ploeg", vooral door het aanvallende kwartet Steven Bergwijn, Bruma, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. "De aanval springt met name in het oog. PSV heeft een blok van zes achterin en voorin hebben ze vier cowboys."

Ten Hag gaat geen risico nemen met Van de Beek

Ten Hag wilde vrijdag nog niet kwijt of Donny van de Beek zondag in de basis kan staan. De 22-jarige middenvelder miste de laatste vier duels van Ajax door een hamstringblessure, maar traint sinds afgelopen woensdag weer mee met de groep.

"Donny heeft vandaag weer meegetraind en nu gaan we evalueren hoe hij ervoor staat", zei de trainer. "Ik ben in ieder geval niet bereid om risico te nemen. PSV is een belangrijke wedstrijd maar we hebben daarna ook nog belangrijke wedstrijden."

Ten Hag verwacht dat Hakim Ziyech ondanks lichte hamstringklachten gewoon mee kan doen. "We moeten oppassen dat het geen blessure wordt, maar we hebben nog twee dagen en ik ga ervan uit dat hij kan spelen. Lisandro Martínez heeft vandaag ook 100 procent meegetraind."

Ajax en PSV strijden zondag in het Philips Stadion om de koppositie in de Eredivisie. Beide ploegen hebben dertien punten na vijf duels. De bezoekers uit Amsterdam hebben twee dagen meer rust in aanloop naar de topper, want Ajax won dinsdag in de Champions League van Lille (3-0) en PSV speelde pas donderdag in de Europa League (3-2-zege op Sporting CP).

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. Jochem Kamphuis is de videoscheidsrechter.

