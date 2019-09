Mark van Bommel verwacht dat het verschil zondag klein zal zijn in de topper tussen PSV en Ajax. De trainer van PSV noemt de Amsterdammers wel favoriet voor de landstitel.

"PSV en Ajax liggen redelijk dicht bij elkaar", zei Van Bommel vrijdagmiddag op een persconferentie. "We staan gelijk in punten. Maar Ajax is favoriet in de titelstrijd."

"Ajax heeft ontzettend veel geld en kan dat uitgeven aan goede spelers. Wij zijn nog niet zover dat we zo veel inkomsten hebben", gaf Van Bommel aan. "Ajax heeft veel kwaliteit in de selectie net als wij. Maar Ajax is favoriet."

Zondag staat in het Philips Stadion de koppositie op het spel. PSV en Ajax pakten beide dertien punten in de eerste vijf wedstrijden, de Amsterdammers beschikken over een beter doelsaldo.

'Eigen schuld dat wij minder rust hebben dan Ajax'

Ajax kwam dinsdagavond (3-0-zege op Lillie in de Champions League) voor het laatst in actie. PSV heeft twee dagen minder rust na de 3-2-zege op Sporting CP in de Europa League van donderdagavond.

"Het is onze eigen schuld dat we minder rust hebben", aldus de trainer. "Dan hadden we maar de Champions League moeten halen."

Volgens Van Bommel is zijn ploeg ongeschonden uit de wedstrijd tegen de Portugese club gekomen en klaar voor de topper van zondag. "Wedstrijden tegen Ajax zijn altijd mooi, echte toppers. Die speel je graag nog vaker in het seizoen."

Inzetbaarheid Gutiérrez, Afellay en Thomas twijfelachtig

Mogelijk kan Van Bommel zondag weer beschikken over Érick Gutiérrez. De Mexicaan miste de duels met Vitesse (5-0-zege) en Sporting door een gebroken middenhandsbeentje. Zaterdag beslist PSV over zijn inzetbaarheid.

Van Bommel vertelde daarnaast dat Ibrahim Afellay en Ryan Thomas mogelijk voor het eerst deel uitmaken van de selectie. Het duo heeft door langdurig blessureleed al ruim een jaar geen speelminuten gemaakt.

Donderdag speelden zij met Jong PSV tegen het tweede team van Swansea City. Afellay speelde de volledige wedstrijd en Thomas kwam zestig minuten in actie.

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

