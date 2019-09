Feyenoord City, het projectbureau achter het nieuwe stadion van de Rotterdamse club, heeft vrijdag het definitieve ontwerp van het nieuwe onderkomen van Feyenoord vrijgegeven en aan de gemeente aangeboden.

Architectenbureau OMA heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorlopige ontwerp, dat in maart naar buiten werd gebracht.

Zo is de afstand tussen de tribunes en het veld verkleind. Volgens de architecten zullen fans daardoor in het nieuwe stadion dichter op het veld zitten dan in De Kuip.

Feyenoord City heeft vrijdag ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Het definitieve ontwerp wordt in december gepresenteerd. Dan moeten het budget en alle plannen helemaal rond zijn. De kosten voor het stadionproject in Rotterdam-Zuid worden geraamd op 444 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat de bouw van het nieuwe stadion in april 2021 begint en dat Feyenoord er vanaf het seizoen 2024/2025 in kan spelen.