In een goedgevuld stadion tegen een aansprekende tegenstander speelde PSV donderdag zijn eerste groepswedstrijd sinds vijf jaar in de Europa League. Na de 3-2-overwinning op Sporting CP stelde Nick Viergever dat de status van het tweede Europese clubtoernooi de laatste jaren is toegenomen.

"Het is gewoon een heel leuk toernooi", zei Viergever. "Je ziet dat het publiek het serieus neemt en het is leuk om dit soort wedstrijden te spelen. Het is veel beter dan trainen in ieder geval."

PSV begon het seizoen in de voorronde van de Champions League, maar na de uitschakeling door het Zwitserse Basel moesten de Eindhovenaren zich op zien te laden voor het tweede Europese toernooi.

Vijf jaar geleden speelde PSV voor het laatst in de groepsfase van de Europa League. In drie van de vier seizoenen daarna acteerde de club in de Champions League en in 2017/2018 kwam PSV de Europese voorrondes niet door.

'Onze jonge spelers kunnen leren van dit toernooi'

Bij het laatste optreden in de Europa League speelde PSV zijn thuisduels voor een halfvol stadion. Het Eindhovense publiek liep niet echt warm voor de wedstrijden tegen Panathinaikos (21.800 toeschouwers), Dinamo Moskou (25.000) en Estoril (14.200).

Voor de wedstrijd tegen Sporting kochten 36.150 mensen een kaartje en zij zagen een vermakelijk duel tussen twee sterke ploegen.

"We speelden tegen een goede tegenstander en het stadion zat helemaal vol", zei de dertigjarige Viergever. "Dit soort wedstrijden zijn belangrijk voor onze talentvolle groep. We hebben veel jonge spelers die kunnen leren in deze competitie."

Spelers met meeste Europese duels voor Nederlandse clubs 1. Danny Blind en Willy van de Kerkhof - beiden 84

3. Wilfred Bouma - 78

4. Jan Heintze - 75

5. Nick Viergever - 74

'Zeven jaar geleden speelden we met AZ vaak in het Oostblok'

Viergever speelde donderdag de 74e Europese wedstrijd van zijn carrière. Slechts vier spelers kwamen vaker voor een Nederlandse club in actie in Europees verband.

"Zes of zeven jaar geleden bij AZ speelden we in de Europa League vaak tegen clubs uit het Oostblok. Het toernooi is sindsdien wel veranderd, nu hebben we wel aansprekende tegenstanders", zegt Viergever die met PSV behalve tegen Sporting ook tegen het Noorse Rosenborg en het Oostenrijkse LASK Linz speelt.

"Zeker als je wat verder komt, is dit een heel leuk toernooi. Met AZ heb ik een paar keer de kwartfinales gehaald en met Ajax stonden we zelfs in de finale."

Hongerig PSV wil zo lang mogelijk in Europa spelen

Zo ver is PSV nog lang niet, benadrukt de centrale verdediger. "We hebben pas één wedstrijd gespeeld en zijn met deze zege goed begonnen. Dat is belangrijk want we willen overwinteren. Deze selectie is hongerig en wil zo lang mogelijk in Europa spelen dit seizoen."

Op donderdag 3 oktober vervolgt PSV de Europese campagne met een uitwedstrijd tegen Rosenborg. Zondag staat in de Eredivisie de topper tegen Ajax op het programma. De aftrap in het Philips Stadion is om 16.45 uur.

Stand in groep D Europa League 1. PSV 1-3 (3-2)

2. LASK Linz 1-3 (1-0)

3. Sporting CP 1-0 (2-3)

4. Rosenborg 1-0 (0-1)

