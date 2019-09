Rangers FC-manager Steven Gerrard is blij dat zijn ploeg donderdag in de Europa League met een goed optreden en een overwinning tegen Feyenoord (1-0) een mooi eerbetoon heeft kunnen brengen aan de woensdag overleden Fernando Ricksen.

"We wilden een prestatie neerzetten waar de jonge familie van Fernando trots op kan zijn", zei Gerrard na het duel in een uitverkocht Ibrox. "En gelukkig hebben we gewonnen en waren mijn spelers geweldig vanavond."

Rangers rekende in zijn eerste groepsduel van de Europa League af met Feyenoord door een goal van Sheyi Ojo halverwege de eerste helft. De wedstrijd stond vooral in het teken van Ricksen, die woensdag op 43-jarige leeftijd overleed aan ALS. De Limburger leed al zes jaar aan de neurologische ziekte.

Ricksen speelde tussen 2000 en 2006 voor de Rangers en groeide in die periode uit tot aanvoerder en publiekslieveling. Voor het duel met Feyenoord was er een minuut stilte, de spelers droegen rouwbanden en het publiek applaudisseerde in de tweede minuut.

"De afgelopen 24 uur zijn emotioneel geweest voor iedereen binnen de club", aldus Gerrard. "Dat legde meer druk op mijn spelers, maar ze hebben het plan fantastisch uitgevoerd. We wilden agressief zijn en Feyenoord flink onder druk zetten, zodat ze geen ruimte kregen om rustig te ademen."

Een eerbetoon aan Fernando Ricksen buiten het stadion van Rangers FC. (Foto: Pro Shots)

Ojo draag doelpunt op aan Ricksen

Doelpuntenmaker Ojo sprak na het duel van een speciale avond. "Het nieuws van woensdag was droevig, maar ik denk dat Fernando trots op ons kan zijn", zei de Liverpool-huurling, die zijn treffer opdroeg aan Ricksen, tegen RangersTV.

"De sfeer in het stadion was heel bijzonder, de fans hebben ons vanaf de eerste minuut geholpen. Dat gaf het team heel veel vertrouwen."

Rangers gaat over twee weken op bezoek bij het Zwitserse BSC Young Boys. Feyenoord speelt in de tweede speelronde van de groepsfase van de Europa League een thuisduel met FC Porto.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Europa League