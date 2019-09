Rick Karsdorp ruziede donderdagavond na het Europa League-duel met Rangers FC (1-0-nederlaag) verbaal met een kleine groep meegereisde Feyenoord-fans. De rechtsback vertelde dat hij al langer problemen heeft met een aantal supporters.

Volgens Karsdorp liet een groep van een man of twintig na de wedstrijd in Glasgow in woord en gebaar merken dat ze niet blij met hem waren.

"Ik snap nog wel dat fans na een nederlaag afspreken om naar mij te wijzen, wegwerpgebaren te maken en hun middelvinger op te steken", zei de verdediger tegen VTBL. "Maar dan ga ik wel even verhaal halen. Misschien moet ik dat niet doen, maar ik ben ook een emotionele jongen."

"Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ik krijg ook privéberichten op sociale media. Die jongens zitten zielig achter hun telefoon. Ze kunnen beter een keer naar Feyenoord komen en het tegen me zeggen. Niet dat ik dan wat ga doen, maar je moet mijn gezin en mijn familie gewoon met rust laten. Over mij mag je alles zeggen, maar dat moeten ze niet meer doen."

Feyenoord verloor op een uitverkocht Ibrox van Rangers FC. (Foto: Pro Shots)

'Ze hebben me echt geraakt'

De 24-jarige Karsdorp keerde deze zomer terug in De Kuip, na twee weinig succesvolle seizoenen in Rome. De drievoudig Oranje-international komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde tussen 2014 en 2017 ook in het eerste elftal van de club.

In die periode had de back eveneens af en toe problemen met een kleine groep fans. "Of fans, ik weet niet of ik het fans kan noemen", aldus Karsdorp. "Ik hoop dat het stopt, want ik ben een jongen die al heel lang bij Feyenoord zit en blij is dat hij dit shirt mag dragen. Het is zonde dat fans me zo bejegenen. Ze hebben me daar echt mee geraakt."

Feyenoord komt zondag weer in actie in de Eredivisie. De ploeg van Jaap Stam gaat op bezoek bij FC Emmen (aftrap 14.30 uur).

