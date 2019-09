Nederland is na de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Champions League en de Europa League geklommen naar de negende plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA.

Ajax won dinsdag in de Champions League met 3-0 van Lille, terwijl PSV donderdag in de Europa League met 3-2 te sterk was voor Sporting CP. AZ speelde in diezelfde competitie met 2-2 gelijk op bezoek bij Partizan Belgrado en Feyenoord verloor met 1-0 van Rangers FC.

De vier resultaten leveren Nederland één punt op voor de coëfficiëntenlijst. De zeges van Ajax en PSV zijn twee punten waard, terwijl de remise van AZ goed is voor één punt. Het totaal van vijf punten moet vervolgens nog gedeeld worden door het aantal Europese deelnemers waarmee ons land dit seizoen begon (vijf).

Nederland staat op de coëfficiëntenlijst, die berekend wordt op basis van de Europese resultaten van de laatste vijf seizoenen, nu op een totaal van 31,350 punten, genoeg om van de elfde naar de negende plek te klimmen. Dat gaat ten koste van Oekraïne (tiende met 31,100 punten) en Turkije (30,600 punten).

Namens Oekraïne verloren Shakhtar Donetsk (0-3 tegen Manchester City) en FC Oleksandriya (3-1 tegen VfL Wolfsburg) deze week. Dynamo Kiev pakte wel punten door een 1-0-zege op Malmö in de Europa League.

Turkije heeft nog vier clubs in Europa, maar alleen Galatasaray (0-0 tegen Club Brugge) pakte wat punten deze week. Istanbul Basaksehir, Besiktas en Trabzonspor leden een nederlaag.

Ajax begon het Champions League-seizoen met een ruime zege op Lille. (Foto: Pro Shots)

Negende plek goed voor direct CL-ticket

Alleen nummer negentien Schotland (5,250 punten) doet het dit seizoen beter dan Nederland (5,000 punten) op de coëfficiëntenlijst.

Nederland steeg eind vorige maand al de naar elfde plek, die ervoor zorgt dat de kampioen van 2021 vrijwel zeker is van een rechtstreeks Champions League-ticket. De enige voorwaarde daarbij is dat de winnaar van de Champions League zich via de competitie voor het miljoenenbal plaatst.

De plekken zeven tot en met tien op de coëfficiëntenlijst zijn goed voor één directe en één voorrondeplek in de Champions League en één directe en twee voorrondeplekken in de Europa League.