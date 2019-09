Door de 3-2-zege op Sporting CP leeft PSV met een goed gevoel toe naar de topper van zondag tegen Ajax. Dat de Amsterdammers twee dagen meer rust hebben, mag volgens de spelers van de Eindhovense club geen verschil maken.

"We hebben nu twee dagen om ons voor te bereiden op Ajax. Dat moet genoeg zijn om zondag vol gas te kunnen gaan", zegt Nick Viergever.

De verdediger moest donderdag met zijn ploeggenoten diep gaan om de eerste poulewedstrijd in de Europa League met 3-2 te winnen van het Portugese Sporting CP. Ajax speelde twee dagen eerder in de Champions League tegen het Franse Lille en had na een uur spelen de 3-0-eindstand al op het scorebord staan.

PSV'er Denzel Dumfries wil de kortere voorbereidingstijd op de Eredivisie-topper evenmin als een nadeel zien. "We moeten er gewoon staan zondag. Het is nu eenmaal een feit dat we al snel weer moeten spelen. We zullen er klaar voor zijn."

"Zo zal het dit hele seizoen gaan, omdat wij op donderdag in de Europa League spelen en Ajax op dinsdag of woensdag in de Champions League", zegt de rechtsback.

Top vijf Eredivisie voor zevende speelronde 1. Ajax: 5-13 (19-5)

2. PSV: 5-13 (14-3)

3. FC Twente: 6-12 (13-8)

4. Vitesse: 6-11 (10-9)

5. AZ: 5-10 (12-3)

'Wij zitten in goede flow, maar Ajax ook'

Dumfries kan niet wachten om zondag weer op het veld te staan. "Ik vind het heerlijk om toppers als tegen Sporting of Ajax te spelen. Ik kan daar echt van genieten."

"Tegen Sporting hadden we het bij vlagen moeilijk, maar je zag wel dat we toch vaak gevaarlijk konden worden. Het is belangrijk om zulke wedstrijden te winnen en dat lukte. Er zit gewoon veel vertrouwen in deze ploeg."

In de topper van zondag staat de koppositie in de Eredivisie op het spel. Beide ploegen zullen met veel vertrouwen aan het duel beginnen. PSV won zijn laatste zes duels op rij in alle competities en Ajax is al vier wedstrijden op rij zonder puntenverlies.

"Wij zitten in een goede flow, maar Ajax ook", aldus PSV-middenvelder Jorrit Hendrix. "Het kan een mooie wedstrijd worden."

In de afgelopen drie seizoen wist PSV de thuiswedstrijd tegen Ajax telkens te winnen, de afgelopen twee keer zelfs met 3-0. "Dat waren inderdaad mooie wedstrijden", zegt Hendrix. "Maar het maakt me echt niet uit hoe we zondag winnen, áls we maar winnen."

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie