Trainer Jaap Stam van Feyenoord kon donderdag onmogelijk tevreden zijn na de nederlaag van zijn ploeg bij Rangers FC (1-0). Met name voor rust speelden de Rotterdammers ondermaats in het Europa League-duel.

Sheyi Ojo was op Ibrox Park de maker van het enige doelpunt. De Engelsman schoot de bal van afstand hard achter doelman Kenneth Vermeer en bezorgde de Schotten daarmee een uitstekende start in het Europese bekertoernooi.

Stam vond dat zijn ploeg veel meer had kunnen doen om die treffer te voorkomen. De coach vond dat Rick Karsdorp zijn duel vlak daarvoor wel erg makkelijk verloor. "We gingen er daar te slap in", zei de oud-international tegen FOX Sports.

De voormalig verdediger zag dat de Schotten er fysiek veel meer voor over hadden om duels te winnen. "Je moet bij dit soort wedstrijd je ziel en zaligheid erin gooien. Zij schoppen je lachend doormidden als het nodig is, maar dat zit helaas niet in onze aard."

Jaap Stam vond dat de Rangers er meer voor over hadden. (Foto: Pro Shots)

'Leek er in tweede helft meer op'

Pas na rust wist Feyenoord de schroom wat van zich af te gooien. Onder anderen invaller Luciano Narsingh kreeg een kans, maar stuitte op de doelman.

"Voor rust waren we vaak angstig, maar in de tweede helft konden we het ze wel moeilijk maken", zag Stam. "Dan hebben we wel de overtuiging en zijn er momenten waar we meer uit moeten halen. Het leek er in de tweede helft in ieder geval meer op."

Dat zijn ploeg vaak balverlies leed, kon Stam wel begrijpen. "Dat hoort erbij, zeker als je onder druk wordt gezet door een fysiek sterke ploeg. Dan moet je sneller handelen en dat leidt soms tot balverlies. De spelers moeten daar aan wennen."

Feyenoord speelt over twee weken de tweede groepswedstrijd in de Europa League. De Rotterdammers ontvangen dan voor eigen publiek FC Porto.

