Feyenoord is donderdag slecht begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De matig spelende Rotterdammers verloren nipt op bezoek bij Rangers FC: 1-0.

Sheyi Ojo kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller, oud-speler van Liverpool, maakte in de 24e minuut met een afstandsschot het enige doelpunt van de confrontatie in het Ibrox Stadium.

Feyenoord had met name in de eerste helft niets in te brengen en mocht blij zijn dat het halverwege slechts 1-0 was. De ploeg van trainer Jaap Stam herstelde zich na rust enigszins, maar wist geen resultaat meer te pakken.

De wedstrijd stond in het teken van Fernando Ricksen. De spelers droegen rouwbanden, hielden een minuut stilte en de fans klapten in minuut twee ter ere van de woensdag aan ALS overleden oud-speler van Rangers.

Het andere duel in groep G tussen FC Porto en BSC Young Boys eindigde in 2-1. In de tweede speelronde op 3 oktober staan de wedstrijden Feyenoord-FC Porto en BSC Young Boys-Rangers FC op het programma.

De fans van Rangers brachten een fraai eerbetoon aan Fernando Ricksen. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord start nog wel aardig tegen Rangers

Feyenoord startte nog wel aardig tegen Rangers. De bezoekers kregen al na vijf minuten een behoorlijke kans, maar Sam Larsson schoot de rebound op een schot van Orkun Kokcü in het zijnet.

Dat was meteen ook het enige positieve van Feyenoord in de eerste helft. Het elftal van Stam kwam in het vervolg nauwelijks nog van de eigen helft af en moest de ene na de andere kans van Rangers toestaan.

Rangers was echter niet al te scherp in de afronding. James Tavernier schoot een strafschop (knullig hands van Edgar Miguel Ié) op de paal en ook Scott Arfield raakte van dichtbij de paal.

Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor Rangers. Ojo mocht na slecht verdedigingswerk van Rick Karsdorp vanaf een meter of twintig uithalen en verraste doelman Kenneth Vermeer in de korte hoek.

Sheyi Ojo met zijn winnende afstandsknal. (Foto: Pro Shots)

1-0 verandert niets aan spelbeeld

De 1-0 veranderde niets aan het spelbeeld. Rangers bleef de dominante partij en Feyenoord kon niets anders dan tegenhouden. De 2-0 bleef uit omdat ook Alfredo Morelos via de benen van Eric Botteghin de paal trof.

Feyenoord slaagde er na de pauze wel in om van zich af te bijten. De huidige nummer zeven van de Eredivisie kwam dichter in de buurt van het vijandelijke doel en creëerde ook een aantal goede mogelijkheden.

De beste kansen waren voor Botteghin en invaller Luciano Narsingh. Botteghin kreeg de bal uit een hoekschop van Steven Berghuis verkeerd op zijn hoofd en Narsingh kreeg de bal na een counter niet langs keeper Allan McGregor.

De nederlaag betekende dat Feyenoord voor het eerst dit seizoen verloor. De club was in negen wedstrijden (Eredivisie en voorrondes Europa League) nog ongeslagen, maar daar kwam dus in Schotland een einde aan.

