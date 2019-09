AZ heeft donderdag met pijn en moeite een punt overgehouden aan het eerste groepsduel in de Europa League: 2-2. De ploeg van trainer Arne Slot speelde uit bij FK Partizan in Belgrado sinds de eerste helft met tien man.

Verdediger Jonas Svensson dupeerde zijn ploeg. De Noor werd al na krap een half uur spelen uit het veld gestuurd, omdat hij de doorgebroken Takuma Asano had neergehaald.

AZ stond op dat moment op een 0-1-voorsprong, dankzij een doelpunt van Calvin Stengs. Nog voor rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Berbars Natcho benutte een strafschop. Die Israëliër zorgde na de pauze ook voor 2-1, waarna Myron Boadu AZ een punt bezorgde.

Het andere duel in groep L werd door Manchester United, met de Nederlander Tahith Chong in de basis, met 1-0 gewonnen van Astana. Mason Greenwood was verantwoordelijk voor dat doelpunt. De Engelse ploeg is op 3 oktober in Den Haag de volgende opponent van AZ.

Jonas Svensson dupeerde zijn ploeg met een vroege rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Aanvalstrio helpt AZ aan voorsprong

AZ kende een goede start in Belgrado, waar vanwege een straf alleen kinderen welkom waren in het stadion. Al na tien minuten combineerden de Alkmaarders fraai door de Servische defensie. Oussama Assaïdi stak Boadu weg, die vervolgens Stengs vond. De vleugelspits tikte de bal eenvoudig in het lege doel.

Svensson zorgde er na een klein half uur voor dat AZ in de problemen kwam. De Noor haalde Asano neer, waardoor AZ in het vervolg met een man minder verder moest.

Partizan nam vervolgens het initiatief over en kreeg vlak voor rust ietwat gemakkelijk een strafschop, na een licht duwtje van Stijn Wuytens tegen oud-NAC Breda-spits Umar Sadiq. Natcho stuurde doelman Marco Bizot de verkeerde hoek in: 1-1.

Vreugde bij AZ na de gelijkmaker van Myron Boadu. (Foto: Pro Shots)

AZ komt goed weg na missers

AZ ontsnapte daarna lang aan de 2-1, mede doordat Asano niet bepaald scherp in de afronding was. Na een uur was het wel raak, toen Natcho de rebound benutte, nadat Sadiq de paal raakte.

Boadu zorgde zes minuten later tegen de verhouding in voor de 2-2. De spits werd door zijn maatje Stengs fraai weggestoken en troefde zijn directe tegenstander in fysiek opzicht af. Met een laag schot passeerde hij doelman Vladimir Stojkovic.

AZ ontsnapte in de slotfase aan een nederlaag, toen invallers Seydouba Soumah en Lazar Markovic in kansrijke positie niet scherp bleken.

