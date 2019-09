PSV-trainer Mark van Bommel is blij met Mohamed Ihattaren. Het toptalent blonk donderdag uit in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sporting CP bij de start van de groepsfase van de Europa League.

"Mohamed groeit echt. Hij laat het iedere wedstrijd zien, maar hij is nog altijd maar zeventien jaar. Als ik hem af en toe rust kan geven, laat ik dat niet na", zei Van Bommel na afloop in het Philips Stadion.

Ihattaren had in de eerste helft een groot aandeel bij zowel de 1-0 als de 2-0. Hij stelde eerst met een lange bal buitenkant voet Donyell Malen in staat om te scoren en niet veel later gaf hij de bal perfect mee aan Bruma.

Van Bommel wisselde Ihattaren in de 64e minuut. PSV leidde toen met 3-1, maar kwam daarna nog in de problemen. Het was aan doelman Jeroen Zoet te danken dat Sporting in de slotfase niet vaker dan één keer scoorde.

"Jeroen was gewoon heel belangrijk in de fase dat Sporting een aantal behoorlijke kansen kreeg. Op het einde van de wedstrijd lukte het ons wel weer om onder de druk uit te komen. We plaatsten een aantal goede counters en hielden de bal in de ploeg waardoor het offensief wegebde."

'Dan hadden we maar Champions League moeten halen'

PSV kijkt met vertrouwen uit naar de topper van zondag tegen Ajax. Beide ploegen troffen elkaar exact een jaar terug ook in het Philips-stadion. PSV won toen eenvoudig met 3-0, een eindstand die bij rust al was bereikt.

Ajax, dat dinsdag Lille OSC met ruime cijfers versloeg in de groepsfase van de Champions League, heeft in aanloop naar zondag twee dagen meer rust gehad dan PSV, maar Van Bommel maakt zich daar niet druk om.

"Dan hadden we maar Champions League moeten halen. Eigen schuld", doelde hij op de verrassende uitschakeling vorige maand tegen FC Basel in de tweede voorronde van het miljoenenbal.

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur in het uitverkochte Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Beiden gaan met dertien punten uit vijf wedstrijden aan kop in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie